Impactante video de carro que se estrelló contra poste en la calle 100 en Bogotá

Un accidente de tránsito que involucró a un carro de alta gama, de marca BMW, se registró en el norte de Bogotá. Cerca de las 6:00 de la tarde de este sábado 16 de agosto el conductor de un vehículo perdió el control y se estrelló estrepitosamente contra un poste. Afortunadamente no había peatones u otros vehículos cerca de la trayectoria del carro.

"Se presenta novedad vial en la localidad de Usaquén, automóvil colisiona contra poste en la calle 100 con carrera 18A, sentido occidente-oriente", se lee en la alerta de Bogotá Tránsito, cuenta adscrita a la Secretaría de Movilidad de la ciudad. El reporte fue registrado por las autoridades a las 6:07 p. m.



Video del accidente de tránsito

En dos videos compartidos en redes sociales se ve el accidente. En uno de los registros se puede evidenciar el momento exacto el siniestro vial, grabado desde la cámara de casco de un motociclista, que conducía al lado del vehículo accidentado. El carro, al parecer, arranca con gran potencia del semáforo ubicado en la carrera 19 con calle 100.

Pocos segundos después de arrancar, el carro pierde el control y toma una dirección hacia donde se dirigía el motociclista que grabó el hecho, quien se quedó unos metros atrás y evitó estar involucrado en el choque. El auto BMW se subió al andén y se estrelló contra un poste. En un momento dado se ve cómo el carro se levanta varios metros del suelo, pero queda en una posición horizontal.

Poco después un vehículo blanco se detiene junto a la motocicleta y varias personas salen corriendo a auxiliar a los ocupantes del vehículo. En el otro video se ven los estragos que dejó el siniestro. En ese registro se pudo evidenciar la placa del carro. Asimismo, se ve que el carro tumbó el poste y otra señal de tránsito. Además, también chocó contra una caneca de basura, ya que el andén quedó repleto desechos que salieron volando varios metros. El carro presentó daños en el lado izquierdo, siendo la puerta del conductor la más afectada.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL