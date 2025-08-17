Atraco a carro de valores en centro comercial de Santa Marta dejó un muerto y dos heridos

Momentos de pánico se vivieron a las afueras del centro comercial Minka Mall, ubicado al oriente de Santa Marta, en la tarde del pasado viernes, 15 de agosto. Un atraco a un carro de valores de la empresa Prosegur dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas, entre ellas un menor de edad.

El hecho se presentó en el sector conocido como Yucal. De acuerdo con las primeras hipótesis, los trabajadores de la empresa se encontraban entregando una suma de dinero a un corresponsal bancario cuando cerca de seis hombres armados arribaron al lugar para ejecutar el hurto. En medio del pánico, los escoltas que custodiaban el vehículo reaccionaron y se desencadenó una balacera con los delincuentes.

"Hombres que se movilizaban en motocicleta se enfrentaron con arma de fuego al personal de seguridad privada. En los hechos, dos hombres adscritos a la empresa y un menor de edad resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial", informó el Coronel Jaime Hernán Ríos, Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.



El atraco dejó un muerto y dos heridos

Los guardias que resultaron impactados fueron identificados como Yeison Molina y Deimer Pérez. Desafortunadamente, este último mencionado perdió la vida. Según medios locales, el hombre tenía 29 años, era oriundo de Ciénaga y padre de cuatro hijos. Aunque alcanzó a ser trasladado a la clínica Los Nogales, por la gravedad de las heridas no logró sobrevivir. Una tercera persona resultó herida, se trata de un menor de edad que, al parecer, tiene cuatro años.

"Lamentablemente, se nos presenta la muerte de este empleado que enluta a una familia Y que deja un vacío al interior del hogar. Rechazamos este tipo de hechos violentos en la ciudad", añadió Ríos.



Se inició una investigación para dar con los criminales

Tras lo ocurrido, las autoridades locales indicaron que se iniciará una investigación para esclarecer los móviles detrás del hecho y dar con los responsables del hecho. Además, aclararon que gracias a la rápida intervención de los agentes de la empresa, los delincuentes no lograron su cometido; no obstante, se dieron a la fuga.

"Con el fin de esclarecer estos hechos, la Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta dispuso de un componente uniformado de inteligencia, investigación criminal, quienes adelantarán la recolección de información y de los elementos probatorios de los hechos, así como la verificación de las cámaras de seguridad", explicó el uniformado.

De igual forma, el organismo autoritario aprovechó la situación para hacer un llamado a la ciudadanía a brindar cualquier tipo de información o datos que puedan ayudar con el caso. "La Policía Nacional invita a la comunidad a suministrar información que permita dar con la captura y poner a buen recaudo a la autoridad competente a estos actores criminales".

