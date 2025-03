Influenciador denunció haber sido estafado con boletos para el concierto de Shakira: “Ladrones”

Los conciertos de Shakira en Colombia eran uno de los eventos más importantes del año en la industria musical, puesto que la barranquillera llevaba años sin embarcarse en una gira. Cuando se anunciaron las entradas, muchos hicieron fila para conseguirla, pero se quedaron con la esperanza de conseguirla por medio de los canales oficiales donde se distribuían.

Desde hace años, los organizadores de conciertos han advertido los riesgos de comprar boletería por fuera de las plataformas oficiales, sin embargo, el fanatismo hace que muchos corran el riesgo, como el creador de contenido Sebastián Triana (@vonvitoo), quien quería sorprender a su pareja, pero acabó perdiendo una importante suma de dinero.

(Lea también:Bogotá facturó en grande con las dos fechas de Shakira en El Campín )

En su cuenta de TikTok, el joven bogotano les contó a sus seguidores que su novio es un fiel seguidor de Shakira, por lo cual hizo todo lo posible por llevarlo a alguna de las fechas de la capital. Según él, una semana antes del esperado evento compró dos boletas, pero fue estafado.

Publicidad

“Me dijeron que 1.800.000, las pagamos y nos mandaron dos boletas, una duplicada y otra que era para Barranquilla. Lo que más rabia me da no es perder plata, porque al final me devolvieron un millón, sino el hecho de que jugaron con el sentimiento de mi novio. Gracias, revendedores ladrones”, comentó el creador de contenido.

Tras el infortunio, decidió pararse con un cartel a las afueras del Estadio Nemesio Camacho El Campín para buscar a alguien que se las facilitara. Consiguió dos boletas en 1.600.000 pesos, pero el revendedor le dijo que este era el precio unitario y, por su limitado presupuesto, ya no pudo adquirirlas.

Publicidad

“La verdad a veces es mejor quedarse con las ganas de ir porque parce, esa plata pudiste usarla para una súper cita con él, hacerle su propio concierto en casa o algo así, que rabia”, “desconfíen cuando les entreguen un papel, porque por seguridad todo el con QR” y “es verdad no comprar a revendedores, lastima que no pudiste disfrutar”, algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

¿Cómo evitar ser estafado con boletas de eventos?

Con el apogeo de los eventos masivos, autoridades de todo el mundo han impartido recomendaciones para que los consumidores no caigan en manos de estafadores. Entre los consejos que más destacan están:



Comprar boletas solo por canales autorizados por la empresa organizadora.

No subir fotos de las entradas físicas o virtuales a redes sociales , esto con el fin de evitar que copien el número del boleto, el código de barras o el QR.

, esto con el fin de evitar que copien el número del boleto, el código de barras o el QR. Conserve documentos que corroboren las condiciones del evento.

En caso de recibir una transferencia, verifique que esta se realice por medio de los aplicativos oficiales de la empresa que distribuye la boletería y siga el paso a paso indicado por ellos.

(Lea también: Guía rápida para activar el "modo Shakira" en WhatsApp: siga este paso a paso )

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO / NOTICIAS CARACOL

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co