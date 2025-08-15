Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió famoso locutor de radio en Colombia a sus 57 años: era director de conocida emisora

Murió famoso locutor de radio en Colombia a sus 57 años: era director de conocida emisora

La radio colombiana está de luto tras el fallecimiento de Fernando Varón, reconocido locutor de radio que luchaba contra un cáncer de garganta.

Radio Uno.jpg
El hombre era conocido como "El Rey del Vacilón" en la emisora en la que trabajaba. -
Foto: redes sociales (Instagram: @Lavozfemenina_)
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 15, 2025 05:01 p. m.

A sus 57 años murió Fernando Varón, un reconocido locutor que se hizo famoso por participar en diferentes emisoras y dirigir Radio Uno Ibagué, último medio de comunicación en el que trabajó. El hombre falleció en la tarde del pasado jueves 14 de agosto, luego de luchar durante varios meses contra un agresivo cáncer de garganta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Amigos, colegas y demás personas del mundo de la radio despidieron al famoso locutor a través de sentidos mensajes desde sus redes sociales. Y es que el hombre se dio a conocer ante los oyentes de Colombia tras pasar por diferentes emisoras, entre las que se incluyen Radio Policía Nacional y Olímpica.

Desde diferentes emisoras de Radio Uno a nivel nacional, también se le hizo una emotiva despedida al fallecido director en directo. "Siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara" lo recuerda su excompañera Lorena Ospina, una de las primeras en divulgar la noticia.

El fallecido, según quienes lo conocieron, tenía "un corazón tan grande que no cabía en un solo abrazo, y una alegría que contagiaba hasta en los días grises", tal como lo relató su colega previamente citada. Asimismo, a Varón lo referencian como una persona alegre y que siempre provocaba una carcajada entre las personas que lo rodeaban. El hombre era conocido como 'El rey del vacilón' por su espíritu fiestero, su gran personalidad y su afinidad por el vallenato.

La noticia se confirmó a través de la difusión de un comunicado que dio a conocer lo acontecido, acorde con lo que dio a conocer Radio Uno Fusagasugá. En Ibagué, ciudad en la que trabajaba, se llevó a cabo una velatón por su vida y su memoria. Por el momento se está a al espera de que se confirme el lugar y la fecha de las exequias del querido locutor de radio.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

