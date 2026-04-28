Investigaciones y críticas que rodean al refugio que magnate indio propuso para hipopótamos

La controversia por el futuro de los hipopótamos que habitan en el Magdalena Medio colombiano suma un nuevo capítulo. Ahora un reconocido magnate de la India propuso trasladar a 80 de estos animales fuera del país para evitar que sean sometidos a eutanasia, una medida que ha sido contemplada por las autoridades como parte del control de esta especie invasora.



La iniciativa fue planteada por Anant Ambani, heredero del conglomerado empresarial Reliance Industries e hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia. A través de un comunicado, el empresario expresó su interés en acoger a los animales en un centro de rescate de fauna ubicado en el oeste de la India.

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“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, afirmó Ambani, según informó EFE.

La propuesta contempla el traslado de los hipopótamos al centro de conservación Vantara, localizado en el estado de Gujarat, una instalación que alberga a más de 2.000 animales, entre ellos elefantes, grandes felinos, primates y reptiles. Según lo expuesto, el lugar fue concebido para el rescate, cuidado y rehabilitación de fauna, y cuenta con la infraestructura necesaria para recibir nuevas especies.



Ambani también aseguró que el plan se desarrollaría bajo criterios técnicos y con acompañamiento especializado. “La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”, señaló.



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Polémicas y criticas que ha recibido el refugio a cargo de la familia más rica de la India

El centro de rescate Vantara, en Gujarat (India), propuesto como destino para los hipopótamos colombianos, no ha estado exento de polémicas en los últimos años. En 2025, investigaciones encendieron las alertas sobre su funcionamiento, incluyendo acusaciones de presunta adquisición ilegal de animales, posibles irregularidades financieras y cuestionamientos sobre el trato a la fauna.

Por eso,en ese mismo año, la Corte Suprema de la India autorizó una investigación para esclarecer si el complejo, vinculado a la familia del magnate Mukesh Ambani, habría incurrido en violaciones a las leyes de protección de vida silvestre.

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A esto se suman los señalamientos recientes de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que tras una misión de verificación realizada en septiembre de 2025 advirtió deficiencias en los procesos de importación de fauna silvestre hacia Vantara.

El informe indicó que miles de animales, incluidas especies del Apéndice I, las más amenazadas, habrían sido importados bajo procedimientos que podrían contravenir principios del tratado internacional. Aunque reconoció que el centro cuenta con instalaciones de alto nivel y atención veterinaria destacada, la Secretaría alertó sobre posibles fallas en la verificación de documentos, inconsistencias en el origen de los animales y riesgos de facilitar el comercio ilegal.

Incluso, recomendó suspender las importaciones de estas especies hasta fortalecer los controles, en medio de un debate global sobre la transparencia y el papel de este tipo de iniciativas privadas en la conservación. Sin embargo, un organismo de la ONU dio marcha atrás a esa rindicación argumentando que “no parece haber suficiente apoyo para mantener la recomendación”.



¿Por qué le van a aplicar la eutanasia a los 80 hipopótamos?

El ofrecimiento surge en medio del debate que se mantiene en el país sobre cómo manejar la creciente población de hipopótamos, que se originó a partir de cuatro ejemplares traídos en la década de los ochenta por el narcotraficante Pablo Escobar. Con el paso de los años, estos animales se reprodujeron en libertad en las riberas del río Magdalena, hasta alcanzar cerca de 200 individuos, según estimaciones oficiales.

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Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente anunció a mediados de abril la decisión de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos como medida para frenar su expansión. De acuerdo con proyecciones de la cartera, si no se implementan acciones de control, la población podría crecer hasta mil ejemplares hacia el año 2035.

En medio de la entrevista con la bióloga Brigitte Baptiste en Sala de Prensa, con Juan Roberto Vargas, la experta advirtió sobre el riesgo que representan estos animales en el contexto colombiano. “Son tremendamente agresivos, tremendamente territoriales... en África se presentan 2.000 o 3.000 muertes al año por ataques de hipopótamo... aquí estamos esperando un drama”, señaló

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En ese mismo espacio, Baptiste también se refirió a las dificultades de controlar la especie en el país. “Sacrificarlos a todos es logísticamente casi que imposible... Con sacrificar 80 creemos que estamos sobre los márgenes de seguridad (para que la población deje de crecer)”, afirmó, al explicar que la medida no busca eliminar completamente a los animales, sino evitar que su crecimiento se desborde y se convierta en una situación imposible de manejar por el Estado.

La decisión se adoptó luego de que, según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, ningún país hubiera aceptado previamente recibir a los animales. En ese contexto, la propuesta del magnate indio introduce una alternativa que, por ahora, no ha recibido respuesta oficial por parte del Gobierno colombiano.

Expertos y autoridades han advertido que la presencia de los hipopótamos representa un riesgo para los ecosistemas acuáticos y para las especies nativas. De acuerdo con un informe del Instituto Humboldt de 2022, estos animales pueden afectar el equilibrio ambiental, en particular a especies como el manatí, además de representar un potencial peligro para las comunidades cercanas debido a su comportamiento territorial.

Pese a ello, la posibilidad de trasladar a parte de la población a otro país abre un nuevo escenario dentro de la discusión, en la que confluyen consideraciones ambientales, logísticas y éticas. El plan planteado por Ambani incluye la captura de los animales, su transporte con apoyo de veterinarios y la creación de un entorno adecuado para su adaptación en el centro de conservación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS

Hcarrenb@caracoltv.com.co