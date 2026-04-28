Denuncian que Dimayor permitiría a futbolistas femeninas trabajar sin contrato: habló MinDeportes

Salió a la luz una denuncia de presunta discriminación de género en el ámbito laboral en la Liga Femenina colombiana de la Dimayor, evidenciada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Esta señala que el reglamento supuestamente permite la participación de jugadoras sin contrato laboral. A su vez, exigió al Ministerio de Trabajo, en cabeza del ministro Antonio Sanguino, que se adelanten labores de inspección, vigilancia y control sobre los clubes y organización deportivas. El Ministerio del Deporte respondió a los señalamientos.



Según la denuncia, difundida por la representante Cathy Juvinao, mientras en la liga masculina todos los futbolistas deben tener contrato profesional, en la liga femenina el reglamento establece que cada club puede inscribir entre 15 y 25 jugadoras con contrato, pero además incluir hasta 10 futbolistas bajo la categoría de “aficionadas”. Esto, explicó, implicaría que estas deportistas podrían competir sin acceso a salud, pensión ni riesgos laborales, lo que a su juicio constituye una vulneración de derechos. En contraste, el reglamento del año pasado establecía que un mínimo de 15 jugadoras profesionales debían ser inscritas y registradas con contrato laboral, “habilitando así los 15 cupos restantes para inscripción”.

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Acolfutpro señala que ha evidenciado en clubes profesionales como el Real Santander, Orsomarzo F. C., Cortulua F. C., Medellín, Once Caldas, Bucaramanga y Fortaleza han inscrito deportistas que participan en el sorteo, pero no han sido afiliadas al sistema general de riesgos laborales.

En contexto, la Dimayor, como entidad organizadora de los torneos profesionales, define cada año las condiciones de inscripción de jugadores y jugadoras. Sin embargo, subrayó que el Ministerio del Deporte de Colombia tiene la responsabilidad de revisar que dichos reglamentos se ajusten a la Constitución y a la legislación vigente. En ese sentido, cuestionó que la cartera haya avalado el reglamento femenino 2026, señalando que en un concepto emitido el pasado 16 de abril indicó que este se encuentra acorde con la normativa.



La respuesta del Ministerio del Deporte

Frente a los señalamientos, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado oficial en el que desmintió que exista una vulneración de derechos o un incumplimiento normativo. La entidad aclaró que el reglamento de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026 sí permite la participación de jugadoras aficionadas, con un máximo de 10 por club, pero establece como requisito un mínimo de 15 jugadoras profesionales con contrato. Por otro lado, el reglamento contempla un máximo de 25 jugadores sin fijar un mínimo obligatorio de profesionales y aficionados. Además, los aficionados son cobijados bajo la garantía de tener una póliza civil extracontractual directa con el club, además deben estar afiliados al sistema del seguro social.



“Esta regulación evidencia que en el fútbol femenino sí existe una garantía expresa de participación de jugadoras profesionales, lo cual constituye un avance en la consolidación de condiciones laborales y deportivas. La inclusión de deportistas aficionadas no implica desprotección, sino que responde a un modelo legal que permite el desarrollo progresivo del talento y su visualización en este tipo de torneos”, reza el comunicado.



En esa línea, la entidad aclaró que la reglamentación actual no vulnera derechos, “sino que garantiza un mínimo de profesionalización, promueve la participación de mujeres en el deporte y facilita su tránsito hacia el alto rendimiento”.



Ministerio del Trabajo se pronuncia

A la controversia también respondió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien defendió la actuación del Gobierno y aseguró que no es necesario exigir inspecciones, pues estas ya hacen parte de su gestión. Además subrayó que la prioridad es garantizar derechos en el fútbol profesional y en el mundo laboral en general.



El ministro destacó que, en el marco del diálogo social, se han abierto espacios entre la Acolfutpro, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, los cuales —según dijo— han permitido avances concretos en derechos laborales, incluyendo remuneraciones, permisos y participación en regalías por transmisiones.

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Además, presentó cifras sobre acciones de inspección: cuatro visitas en 2024, 34 en 2025 y cinco más en lo corrido de 2026. “Pasamos de acciones puntuales a una estrategia sostenida de inspección, vigilancia y control en el sector”, señaló. Sanguino agregó que la solicitud de la congresista será incorporada al plan que ya adelanta el Ministerio con los clubes, del cual se han derivado sanciones, planes de mejoramiento y otras medidas.

Paula Rozo

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