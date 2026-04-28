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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Buscan a joven desaparecido desde el 25 de abril en localidad Rafel Uribe de Bogotá: ¿lo ha visto?

Buscan a joven desaparecido desde el 25 de abril en localidad Rafel Uribe de Bogotá: ¿lo ha visto?

Jhonatan David Valarezo Valencia, de 18 años, fue visto por última vez a las 7 de la noche en el barrio La Paz, localidad de Rafael Uribe Uribe.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Se busca Jhonatan David Valarezo: desapareció en localidad Rafael Uribe en Bogotá
Se busca Jhonatan David Valarezo: desapareció en localidad Rafael Uribe en Bogotá -
Imagen suministrada

Las autoridades en Bogotá adelantan la búsqueda de Jhonatan David Valarezo Valencia, un joven de 18 años que se encuentra desaparecido desde la noche del 25 de abril de 2026 en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de la capital. De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue visto por última vez cerca de las 7:00 de la noche, cuando salió de su lugar de residencia ubicado en el barrio La Paz. Desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero, por lo que fue activado el protocolo de búsqueda por parte de la Policía Nacional.

¿Ha visto a Jhonatan David Valarezo?

Según la descripción suministrada, Jhonatan David mide aproximadamente 1,72 metros, tiene contextura delgada, ojos café oscuro y cabello negro, corto y ondulado. La fotografía usada para su identificación fue tomada el 12 de abril de 2026. En cuanto a la vestimenta, el día de su desaparición llevaba una chaqueta de tela color negro con un dragón bordado, camiseta azul con franjas verdes, pantalón jean azul y tenis blancos.

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Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información que ayude a ubicarlo, se comunique de manera inmediata al número 305 768 4645 o al correo electrónico mebog.sijin-per@correo.policia.gov.co. La Policía garantiza absoluta reserva para quienes suministren datos que contribuyan a su localización. Cualquier información puede ser clave para dar con el paradero del joven.

Se busca Jhonatan David Valarezo: desapareció en localidad Rafael Uribe en Bogotá
Se busca Jhonatan David Valarezo: desapareció en localidad Rafael Uribe en Bogotá -
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