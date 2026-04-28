Familia fue secuestrada y robada en vía cerca a Bogotá: los abordaron cuando se pinchó una llanta

Una familia venía de viaje desde Girardot hacia Bogotá cuando fueron víctimas de secuestro, agresión y hurto. Los criminales los retuvieron por siete horas bajo intemperie mientras les exigían las claves de sus cuentas para extraer dinero. Entre el grupo de las víctimas iban dos menores de edad y dos abuelitas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, reaccionó a la denuncia en entrevista con Noticias Caracol.



El grupo de seis personas se movilizaba dentro de un vehículo cuando, casi llegando al peaje de Mondoñedo, se les pinchó una llanta del automotor, por lo que tuvieron que detenerse. En ese momento fueron interceptados por seis criminales que llegaron en motocicletas.

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Según el relato conocido por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, estos delincuentes golpearon a los integrantes de la familia dentro del mismo vehículo y luego los llevaron unos metros más hacia Soacha para arrojarlos a una zanja, lejos de la vista de todos, para agredirlos durante siete horas que parecieron interminables para las víctimas, sometidas bajo inclementes condiciones. Al parecer, esta no sería la única familia que ha terminado siendo atracada por estos ladrones en esta zona del caño. “Nos botan, nos quitan los zapatos, nos amarran”, describe una de las víctimas.

Los criminales, relata la víctima, agredieron con golpes en distintas partes del cuerpo, como el rostro y la espalda, e insultos tanto a él como a su esposa y a las dos mujeres de la tercera edad que estaban con ellos para que les dieran los celulares y las claves de sus cuentas bancarias. Todo bajo la mirada de los niños. “Las abuelas que estaban a este lado sentadas les empiezan a poner el Face ID, como no lo abrían y no se acordaban las cuentas, les empiezan a pegar en la cara y en la cabeza con los celulares”, contó el hombre a este noticiero.



Después de siete horas de temor y casi 90 minutos intentando encontrar a alguna autoridad, la familia dio con la Policía. Según la víctima, los uniformados dijeron que esta era la cuarta vez que un grupo familiar era víctima de robo en este lugar.



Gracias a familiares y amigos de las víctimas, la camioneta familiar fue encontrada en Soacha después del robo, pero ahora reclaman que la Policía “no les da razón”. Aunque este episodio ya parece una cosa del pasado, este caso dejó graves secuelas que la familia resiente. Una de las mujeres de la tercera edad está internada en un hospital después de recibir agresiones en un brazo. La menor de ocho años no habla desde el día en que ocurrieron los hechos. El adolescente de 16 años, afirma la víctima, se siente afectado especialmente en horas de la noche. “El sonido de las motos definitivamente para todos es un terror completo”, afirmó el ciudadano.

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Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, manifestó que desde la entidad se ha dialogado con la Policía para fortalecer el esquema de seguridad en la vía Bogotá - Girardot, dado a que este parece ser un modus operandi reiterado en este punto del corredor. A su vez, dijo que la institución no registra hasta el momento una denuncia formal por parte de las víctimas, por lo que hay instrucción de contactar a la familia para que se haga el debido proceso.

Paula Rozo

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