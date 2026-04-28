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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre cometió triple homicidio en Antioquia cuando cumplía medida de casa por cárcel: esto se sabe

Hombre cometió triple homicidio en Antioquia cuando cumplía medida de casa por cárcel: esto se sabe

El hoy condenado cometió feminicidio contra su expareja y asesinó a dos hombres que la acompañaban.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Triple homicidio
Imágenes de la audiencia
Fiscalía

Un juez penal condenó a 42 años de prisión a Janner Iván Morales Poveda, conocido como alias ‘Satanás’, por su responsabilidad en el asesinato de tres personas en el municipio de Abejorral, Antioquia. El caso, que ocurrió en octubre de 2023, incluye el feminicidio de su expareja y el homicidio de dos hombres que la acompañaban.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas presentadas permitieron establecer que el hoy condenado evadió una medida de aseguramiento domiciliaria antes de cometer el crimen.

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¿Cómo engañó la medida de aseguramiento?

Según la investigación del ente judicial, Morales Poveda, de 44 años, se retiró un brazalete electrónico con el que era monitoreado y salió de su lugar de residencia. Posteriormente, se desplazó hasta una zona rural en la vereda Santa Ana, donde ubicó a su expareja sentimental.

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La mujer caminaba junto a su nueva pareja y otra persona cuando fueron interceptados por el agresor en inmediaciones de un cultivo de café. En ese lugar, el hombre atacó inicialmente a la mujer con arma blanca y de fuego. Luego, arremetió contra los dos hombres que la acompañaban, a quienes golpeó y agredió hasta causarles la muerte.

Por estos hechos, alias ‘Satanás’ fue hallado responsable de los delitos de feminicidio, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Adicionalmente, mediante un preacuerdo, recibió una condena de dos años por el delito de fuga de presos, debido a la evasión de la medida de aseguramiento que tenía vigente al momento del crimen.

El caso cobra mayor gravedad al conocerse que el condenado ya cumplía otra sentencia de 58 años de prisión por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en el departamento del Huila.

Paula Rozo
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