Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia: muchos lo usan para la acidez

Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia: muchos lo usan para la acidez

El organismo regulador confirmó que circula en el país un producto fraudulento de reconocido medicamento que no proviene del fabricante autorizado. Piden suspender de inmediato su consumo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: agosto 31, 2025 08:34 p. m.
Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento que muchos usan para la acidez.
Getty Images/ Invima
Getty Images/ Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta No. 264-2025 tras verificar la comercialización en Colombia de un producto falsificado identificado como "Sal de Frutas Lua Plus lote 0M8663 V DIC 26". El caso fue reportado a través de una denuncia ciudadana y confirmado por la empresa titular del registro sanitario, Laboratorio Tecnofar TQ S.A.S., que desmintió ser el fabricante de este lote.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad el pasado 29 de agosto de 2025, la circulación de este producto fraudulento constituye un riesgo para la población, ya que no se conocen sus componentes, proceso de fabricación ni condiciones de almacenamiento, lo que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia: "Se considera fraudulento, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores"

Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento

La versión legítima de la Sal de Frutas Lua Plus cuenta en la actualidad con el registro sanitario número INVIMA 2023-0013340-R2, autorizado bajo la modalidad de fabricar y vender. Dicho registro, en estado vigente, pertenece a Tecnofar TQ S.A.S., compañía que confirmó que el lote 0M8663 no hace parte de su línea de producción. El Invima señaló que, tras analizar el empaque reportado, se encontraron varias inconsistencias frente al producto original:

  • El sobre presenta el código de lote 0M8663 y fecha de vencimiento DIC 26, datos que no coinciden con los registros del laboratorio.
  • El área de sellado del empaque difiere del patrón utilizado por el fabricante autorizado.
  • El tipo de impresión y los caracteres tipográficos no corresponden a los habituales de la compañía.
  • Aunque los textos del envase no muestran alteraciones, sí se evidencia un cambio en el diseño del nombre del producto.
  • El sistema de sellado usado en el sobre falsificado es visiblemente distinto al implementado en la producción legítima.

Estos elementos llevaron a concluir que el lote denunciado no guarda relación con el producto legalmente registrado y, por lo tanto, se clasifica como fraudulento.

Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia.
Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia. -
Invima

Invima pide no consumir productos falsificados

Según la normativa sanitaria vigente en Colombia, cualquier medicamento o suplemento que sea falsificado carece de garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo potencial para quienes lo consuman. En el caso puntual de la Sal de Frutas Lua Plus lote 0M8663, se desconoce su contenido real y las condiciones bajo las cuales fue producido y transportado.

Esto implica que podría contener sustancias no declaradas, en dosis no seguras o contaminadas, lo que aumenta la probabilidad de generar efectos adversos. El Invima ha reiterado en múltiples ocasiones que los productos falsificados pueden inducir a error en los consumidores, pues imitan la apariencia de un medicamento autorizado pero sin cumplir con los estándares exigidos para su comercialización. La entidad emitió varias orientaciones dirigidas a los consumidores, con el fin de prevenir riesgos derivados de la adquisición y uso del producto falsificado:

  • Absténgase de comprar o consumir la Sal de Frutas Lua Plus identificada con el lote 0M8663 V DIC 26.
  • Verifique siempre que los medicamentos, suplementos o productos fitoterapéuticos cuenten con registro sanitario vigente antes de adquirirlos. Para ello, está disponible la herramienta de consulta en línea en la página oficial del Invima.
  • Evite la compra de productos a través de canales no autorizados como redes sociales, cadenas de mensajería instantánea o sitios web sin respaldo.
  • En caso de estar consumiendo este lote específico, suspenda de inmediato su uso y reporte al Invima o a la secretaría de salud correspondiente cualquier punto de venta donde se haya adquirido.
  • Si el consumidor presenta algún evento adverso posiblemente asociado con este producto, debe notificarlo mediante el sistema de reporte en línea de la Organización Mundial de la Salud o al correo electrónico institucional invimafv@invima.gov.co.

Asimismo, a las IPS y profesionales de la salud la entidad les recomendó preguntar a los pacientes sobre el consumo de la Sal de Frutas Lua Plus y, de encontrar casos vinculados con el lote en cuestión, suspender inmediatamente el uso e informar sobre los riesgos. La Red Nacional de Farmacovigilancia fue llamada a implementar búsqueda activa de reacciones adversas relacionadas con este producto, para alimentar el sistema de reportes de seguridad.

Este no es el primer caso en el que el Invima alerta sobre la circulación de medicamentos falsificados en el territorio nacional. La entidad señaló que este tipo de prácticas son comunes en el mercado negro y se intensifican a través de plataformas digitales, donde los consumidores adquieren productos de manera rápida pero sin garantías sanitarias. El Invima recordó que la ciudadanía puede realizar consultas sobre el estado de cualquier registro sanitario a través del portal institucional, además de interponer denuncias, peticiones o reportes de eventos adversos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
