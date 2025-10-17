En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PROTESTAS EN BOGOTÁ
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Invima alerta comercialización fraudulenta de vinagre blanco en Colombia: piden suspender su consumo

Invima alerta comercialización fraudulenta de vinagre blanco en Colombia: piden suspender su consumo

Según explicó la entidad, el producto se vende sin autorización y con irregularidades en el etiquetado. El Invima pidió suspender su distribución y retirarlo del mercado.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Invima alerta sobre comercialización fraudulenta de vinagre blanco en Colombia: piden suspender su consumo
El análisis realizado por el Invima determinó que este vinagre blanco presenta varias inconsistencias en su etiquetado. -
Freepik/ Invima

Publicidad

Publicidad

Publicidad