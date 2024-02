Jhon Jairo Jiménez habló del “momento más complicado” de su secuestro a manos del ELN

Jhon Jairo Jiménez Cuesta, líder de Cenpaz secuestrado el 16 de enero de 2024 por una estructura del ELN en el sur del departamento de Bolívar y que fue liberado el pasado viernes, habló sobre cómo se produjo su rapto y lo que sufrió durante su cautiverio, además de lo que hizo para enfrentarlo.



Fueron39 días los que Jhon Jairo Jiménez Cuesta duró secuestrado por el ELN. Lo raptaron cuando realizaba una labor de mediación que hacía entre este grupo armado y mineros de la zona. Dice que lo secuestraron por no tener permiso de esa guerrilla para estar ahí.

“El permiso supuestamente me lo iba a otorgar el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero yo nunca logré hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces, ellos me retienen y, en sus pensamientos, pues para ellos el que llegue sin permiso o llegue sin alguna recomendación pertenece a algún grupo enemigo”, aseguró.

Este politólogo y miembro de la organización Cenpaz recuerda los primeros días de cautiverio, algo que jamás se borrará de su mente.

“En 39 días, hay varias etapas. El primer día, cuando me dicen que me van a retener, pues me llevan a una casa, en unas colchonetas y demás, tranquilamente ahí transcurrieron tres días. Luego me trasladan. Ya al cuarto día, que fue el momento más complicado, me colocaron unas esposas”, aseguró.

Dice que los días de cautiverio los pasó en medio de reflexiones y escritura, documentando quizá el momento más duro que ha podido vivir y escribiendo sobre esa paz que aún está lejos de conseguir con el ELN.

“Entonces, ese tiempo yo lo aprovechaba para escribir, el día a día, y la proyección, y escribir mucho acerca del proceso de paz”, apuntó.



Después de que el ELN hiciera las averiguaciones sobre quién era Jhon Jairo, llegó el momento que esperaba con ansias, su boleta a la libertad.



“Yo me di cuenta de la libertad, uno sí escucha ruidos, rumores y demás, pero oficialmente me di cuenta de la libertad un día antes, cuando la comandante que me tenía cargo me coloca un medicamento y me dice ‘usted hoy duerme en su casa’”, manifestó.

Y el momento se dio, fue el 23 de febrero en horas de la tarde y en la zona rural de Morales, Bolívar, donde una misión de la ONU llegó para recibirlo y darle la bienvenida a la libertad.

Jhon Jairo dice que perdona a sus verdugos, unos jóvenes que, según asegura, son víctimas de la guerra. Por eso, le pide al ELN parar el secuestro y buscar, por fin, conseguir la paz.