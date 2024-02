Joven robó en un D1 de Dosquebradas y la comunidad lo agarró a golpes: todo quedó en video

Cámaras de seguridad de una tienda D1 en Dosquebradas, Risaralda, captaron a un joven robando algunos artículos de la canasta familiar. Lo que este individuo no esperaba era la reacción violenta de la comunidad.



En las grabaciones se observa al presunto ladrón caminando por los pasillos del D1 mientras esconde elementos en sus prendas de vestir, esto sin percatarse de que estaba siendo grabado. En redes sociales se compartió otro video donde aparece el joven siendo golpeado por vecinos del sector.

"Eso le pasa por rata", se escucha decir al hombre que grabó la escena. El coronel Edwin Nieto, comandante de la Policía de Dosquebradas, le dijo al diario El Tiempo que "aparentemente el sujeto fue cogido en el establecimiento por los presentes, quienes lo amarraron con un zuncho y le quitaron una bolsa de café que tenía entre sus prendas de vestir. Tras esto, lo llevan a otro sitio y empiezan a golpearlo mientras lo tienen amarrado. Cuando el cuadrante de la Policía llega al lugar, ninguno de los presentes coloca la denuncia".



Nieto aseguró al medio citado que al señalado ladrón del D1 de Dosquebradas le incautaron un arma cortopunzante y, después de recibir un comparendo, el sujeto quedó en libertad.

"No lo justifico, pero tampoco lo juzgo porque nadie sabe con la sed que vive el otro. No somos Dios para juzgar. Una hambre bien barraca y uno sin un peso", "Me parece bien que le pegaran. Eso le pasa por ladrón", "Ahh, tras de que lo encuentran robando y le encuentran con una navaja, ¿lo dejan en libertad? Es el colmo" y "Tan ingenuo creyendo que nadie se iba a dar cuenta", comentan en redes sociales.