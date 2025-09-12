En vivo
COLOMBIA  / "La esperanza es lo último que se pierde": Bomberos sobre el rescate de mineros en el Cauca

"La esperanza es lo último que se pierde”: Bomberos sobre el rescate de mineros en el Cauca

El teniente Alex Colorado, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santander de Quilichao, aseguró que solo se han removido entre 8 a 10 metros de tierra de 22 que cubre el socavón.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:26 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Mineros atrapados en Cauca
Las autoridades no han tenido contacto con los mineros.
Captura de pantalla.

