ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ

De habitante de calle a poeta: así es la vida de William, un hombre que convirtió el dolor en versos

De habitante de calle a poeta: así es la vida de William, un hombre que convirtió el dolor en versos

Treinta años después de haberse hundido en los rincones más sórdidos del Cartucho, William Moncada ahora camina limpio, escribe poesía y cuenta en Noticias Caracol cómo pasó de dormir en las calles a recuperar su historia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de dic, 2025
William encontró en la palabra una forma de sanar, reconstruirse y compartir esperanza con otros. -
William Moncada

