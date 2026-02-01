La Luna de Nieve iluminará el cielo en febrero: fecha y hora exacta para verla en Colombia

Febrero comenzará con uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año, la Luna de Nieve, nombre con el que se conoce a la luna llena de este mes y que podría observarse desde Colombia en todo su esplendor durante la noche, siempre y cuando las condiciones lo permitan.



Este fenómeno, en muchas culturas esta lleno de simbolismo y belleza natural, marcará el inicio del calendario lunar para diversas tradiciones alrededor del mundo y ofrecerá una oportunidad única para contemplar el satélite natural de la Tierra con un brillo especial.

La Luna de Nieve será visible poco después del atardecer, cuando el disco lunar emerja en el horizonte y alcance su fase de plenitud. Debido a la época del año, las noches más largas permitirán una observación prolongada, siempre que las condiciones climáticas y la nubosidad lo permitan.



¿Por qué se le conoce como Luna de Nieve?

El nombre de Luna de Nieve tiene su origen en los pueblos indígenas de Norteamérica, quienes asociaban cada luna llena con las condiciones naturales y climáticas del mes. Febrero solía ser el periodo más crudo del invierno en el hemisferio norte, caracterizado por intensas nevadas y temperaturas extremas, lo que dificultaba la caza y el abastecimiento de alimentos.

Por esta razón, algunas culturas también la llamaban la “Luna del Hambre” o la “Luna de los Huesos”, en alusión a la escasez de presas. Con el paso del tiempo, estas denominaciones se popularizaron gracias a registros históricos y publicaciones como el Almanaque del Viejo Granjero, que recopiló los nombres tradicionales de las lunas llenas desde finales del siglo XVIII.



En Europa, especialmente entre los pueblos celtas, esta luna era conocida como la Luna del Hielo, mientras que en el hemisferio sur recibió nombres más asociados a las cosechas, como la Luna del Grano o la Luna de la Cebada, debido a las estaciones opuestas.



Fecha y hora para ver la Luna de Nieve en Colombia

Según cálculos astronómicos, la Luna de Nieve alcanzará su fase llena durante la tarde del 1 de febrero y será visible en Colombia a partir de las 6:36 p.m., momento en el que aparecerá sobre el horizonte tras la puesta del sol. Sin embargo, el espectáculo no se limitará a ese instante puntual, pues desde el anochecer y durante toda la noche y la madrugada, la luna permanecerá visible en el cielo colombiano,



Estos son los horarios aproximados en otros países:



México (hora centro): 5:36 p.m.

5:36 p.m. Estados Unidos (EST): 6:36 p.m.

6:36 p.m. Argentina : 8:36 p.m.

: 8:36 p.m. Chile: 8:36 p.m.

Los expertos advierten que los horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la ubicación exacta y de las condiciones atmosféricas de cada región.

Para disfrutar plenamente de la Luna de Nieve no se requieren telescopios ni equipos especializados. Lo ideal es buscar un lugar con baja contaminación lumínica, preferiblemente alejado de edificios altos, montañas u obstáculos que bloqueen el horizonte.

Aunque los binoculares, telescopios o cámaras con zoom y lentes especializados pueden ayudar a apreciar con mayor detalle los cráteres y relieves de la superficie lunar.



La Luna de Nieve en distintas culturas

Además de su significado para los pueblos originarios de América del Norte, la luna llena de febrero tiene una importancia especial en la cultura asiática. En el calendario chino, esta luna marca el inicio del Año Nuevo Lunar, una de las celebraciones más importantes del mundo, caracterizada por festivales, reuniones familiares y rituales que simbolizan renovación y prosperidad.

Para otras comunidades indígenas, la Luna de Nieve representaba animales totémicos, como el águila, el oso negro o el lobo, reflejando la conexión espiritual con la naturaleza y los ciclos del año.

En la actualidad, este fenómeno astronómico sigue siendo una oportunidad para reconectar con el cielo nocturno y recordar cómo, desde tiempos ancestrales, la luna ha guiado calendarios, tradiciones y creencias en distintas civilizaciones.

Con cielos despejados, la Luna de Nieve promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más llamativos del inicio de 2026 en Colombia, invitando a observadores aficionados y curiosos a levantar la mirada y disfrutar del espectáculo.

