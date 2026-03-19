¿Qué se sabe de universitaria que falleció en accidente y estaba reportada como desaparecida?

Una joven estudiante universitaria, que había sido reportada como desaparecida el pasado martes 17 de marzo, fue identificada como la víctima de un accidente de tránsito. La joven se dirigía al lugar donde estaba realizando sus prácticas universitarias cuando falleció en el siniestro vial. Su familia, al no saber de ella, la reportó como desaparecida y pidió ayuda para encontrarla.

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La joven víctima del accidente de tránsito fue identificada como Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. La estudiante de 24 años se encontraba en el sector de la calle 93 y se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lugar en el que realizaba sus prácticas universitarias.



El día 17, cuando la joven no llegó a su destino, tanto la Universidad Nacional, como el lugar donde hacía sus prácticas, publicaron fichas de búsqueda para dar con su paradero. "Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Sonia Izquierdo Rocha, quien fue vista por última vez ayer al mediodía en la Calle 93, desde donde se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lugar al que nunca llegó", se lee en el texto de la entidad, acompañado de una fotografía de la joven.



Por su parte, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales también publicó una ficha de búsqueda con otras fotografías y características de la joven, como las prendas que vestía ese día: "Nuestra estudiante de Derecho, Sonia Alejandra Izquierdo Rocha está desaparecida desde ayer cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas", compartieron el día 18 de marzo.

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¿Qué se sabe del accidente de tránsito en el que murió la joven universitaria?

"El pasado 17 de marzo se presentó un siniestro vial en el barrio 12 de Octubre, donde resultaron involucrados dos vehículos y una motocicleta, el cual dejó a una mujer de nombre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha fallecida en el lugar de los hechos y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta. La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación", explicó el teniente coronel Nelson Perdomo, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La cuenta Bogotá Tránsito, de la Secretaría de Movilidad de la ciudad y que reportó lo que ocurre en las vías de la capital, informó sobre un accidente de tránsito presentado el pasado 17 de marzo, a las 2:36 p. m. "Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Barrios Unidos, entre tractocamión y motociclista en la NQS con calle 80, sentido norte-sur", se lee en la cuenta. En ese momento también se informó que miembros de la Policía de Tránsito de Bogotá se encontraban en el punto y que un grupo de criminalística estaba en desplazamiento.

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A las 3:55 p. m. indicaron que la unidad de criminalística ya hacía presencia en el lugar e iniciaba las labores de reconocimiento. "Se registra fuerte congestión vehicular en la Calle 80, NQS y Av. Suba", dieron a conocer en ese momento. La entidad lamentó la muerte de la usuaria de la motocicleta, pero no dio detalles de su identidad en ese momento.

Tras conocerse que la estudiante había fallecido, la Facultad de Derecho lamentó "profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Sonia Alejandra Izquierdo Rocha. Su dedicación, calidez humana y compromiso dejan huella en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento". El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que lamentaba la muerte. "Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo lleno de cariño y solidaridad a sus familiares y amigos, a quienes nos unimos en su dolor. Paz en su tumba", indicaron.