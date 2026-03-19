El error que cometió alias Lobo Menor y por el que fue capturado en Colombia

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, fue capturado el pasado 16 de marzo en una operación conjunta entre Colombia y México cuando llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tras bajarse de un vuelo desde Colombia. El hombre era uno de los más buscados en Ecuador por su relación con el crimen contra el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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Las autoridades de ambos países estaban intentando establecer la ubicación del capo del narcotráfico ecuatoriano tras tener información de su posible estadía en Colombia. Un error del delincuente fue clave para identificar que estaba intentando huir hacia México.



¿Cuál fue el error que cometió 'Lobo Menor'?

Según reportes de Ecuavisa, las autoridades internacionales tenían reportes de la presencia de Ángel Aguilar en Medellín, por lo que algunos agentes de la Policía y del Centro de Inteligencia se encontraban realizando labores en la ciudad. Al ser alertado de su búsqueda, el hombre que se movía por la ciudad con una identidad falsa decidió huir hacia México.

La caída del delincuente se dio cuando las autoridades de Migración notaron que el hombre abordó el vuelo desde Colombia hacia México con un pasaporte falso en el que el ecuatoriano se hacía pasar por ciudadano colombiano con el nombre de Juan Carlos Montero Mestre.



Inteligencia de Colombia alertó inmediatamente a las autoridades mexicanas, quienes lo esperaban en territorio azteca y lo aprehendieron al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En cuestión de minutos, alias Lobo Menor estaba siendo expulsado del país y enviado en un vuelo de regreso a Colombia, específicamente al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue capturado por Migración Colombia.



"El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano. Sin embargo, gracias a mecanismos de cooperación internacional y a los protocolos de verificación de la autoridad migratoria de Colombia, se logró establecer su verdadera identidad. Una vez confirmada, Aguilar Morales fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial", señaló Migración Colombia en su comunicado.



¿Quién es Ángel Aguilar, alias Lobo Menor?

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, era requerido internacionalmente mediante circular roja de Interpol por su participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto de 2023. El político ecuatoriano fue acribillado por siete sicarios, 11 días antes de las elecciones presidenciales de ese país.

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El capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador. Según medios ecuatorianos, Aguilar Morales era catalogado como segundo al mando de esa organización delictiva, luego de la captura de alias Pipo, quien sería su padrastro, en noviembre de 2025 en España.

En 2012, 'Lobo Menor' fue condenado a una pena de 20 años por el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro del Interior José Serrano. Sin embargo, en 2022 obtuvo la prelibertad y huyó hacia Colombia.

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De hecho, se dice que fue en la cárcel de Latacunga fue que conoció a alias Tata, una colombiana con quien sostiene una relación sentimental y tiene un hijo de seis años. Ambos se ubicaron en una zona exclusiva de Medellín con identidades falsas, él sacó una cédula colombiana y adquirió dos propiedades, dos carros de alta gama y una moto.

Tras su captura en Colombia, Ángel Aguilar fue puesto a disposición de la Interpol para iniciar el proceso judicial y permanecerá en los calabozos de la Dijín de la Policía mientras avanzan los trámites para su extradición a Ecuador. Autoridades señalaron que, además, tendría conexión con alias Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc, y nexos con carteles mexicanos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL