Festival Estéreo Picnic 2026: cierres y desvíos para este fin de semana en Bogotá

El Festival Estéreo Picnic 2026 se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de marzo en el Parque Simón Bolívar. Para facilitar la operación del evento y manejar el flujo de asistentes, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un plan de cierres y desvíos que estará vigente desde el 19 de marzo en distintos puntos de la ciudad. Las medidas se implementan con el fin de organizar la movilidad en un sector que, durante estos días, concentra un número significativo de viajes y desplazamientos.



Cierres viales por el Festival Estéreo Picnic 2026

La programación de cierres inicia el 19 de marzo a las 2:00 p. m. con restricciones sobre uno de los corredores estratégicos que rodean el Parque Simón Bolívar: la avenida calle 63 entre las carreras 68 y 60. Esta calzada, en su costado sur, permanecerá cerrada de manera total hasta las 8:00 a. m. del 23 de marzo. La medida también incluye la ciclorruta ubicada en el costado sur, el sendero peatonal del mismo lado y la conectante occidente–sur de la glorieta de la avenida calle 63 con avenida carrera 60, cuyos cierres comenzarán a la medianoche del 20 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Otro punto clave dentro del dispositivo de movilidad será la avenida carrera 60. Entre las calles 63 y 53, esta vía tendrá cierre total de la calzada occidental, de la ciclorruta del costado occidental y del sendero peatonal en el mismo tramo. Además, entre la transversal 59A y la calle 63, se realizará el cierre total de la calzada oriental. Todas estas restricciones estarán vigentes desde la medianoche del 20 de marzo hasta la mañana del 23 de marzo.



Listado completo de los cierres viales por el FEP

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de la calzada sur, 02:00 p. m. del 19 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de ciclorruta costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 cierre total de sendero peatonal costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo. Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento de la conectante occidente – sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 horas del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de la calzada occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de sendero peatonal costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida carrera 60 entre la Transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total de la calzada oriental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Las autoridades indicaron que estas decisiones se tomaron con base en la necesidad de organizar el tránsito vehicular y peatonal en un entorno donde confluyen actividades culturales, recreativas y logísticas del Festival Estéreo Picnic. Versiones adicionales divulgadas por plataformas informativas reafirman que los cierres se mantendrán hasta las 8:00 a. m. del 23 de marzo, por lo que la planificación de los viajes será fundamental para quienes deban circular por el sector en esos días.



Desvíos establecidos durante los días del FEP

La Secretaría de Movilidad definió rutas alternas para los distintos sentidos de circulación. En el caso de quienes transitan de norte a sur por la carrera 60, el desvío se realizará por la avenida calle 63 hacia el occidente para luego tomar la avenida carrera 68 rumbo al sur. Esta medida busca redistribuir el tráfico hacia vías de mayor capacidad que no se encuentran afectadas por el cierre de la calzada occidental.

Para los desplazamientos de oriente a occidente por la avenida calle 63, se recomienda tomar la carrera 68 o la carrera 70 hacia el sur, y desde allí conectarse con la avenida calle 26 hacia el occidente. Esta ruta permitirá que los vehículos rodeen las zonas de mayor afluencia de público y eviten los corredores bloqueados por el festival.



En sentido contrario, es decir, para quienes necesiten movilizarse hacia el oriente, existen alternativas por la avenida calle 26 o por la avenida calle 53. Esto permitirá distribuir el tránsito en rutas que no enfrentan cierres totales y que mantienen la operación habitual durante los días del evento. Las autoridades recomiendan tener en cuenta estas opciones antes de iniciar cualquier recorrido para prevenir retrasos.



Transporte público y operación especial durante el FEP 2026

Además de los cierres, el Distrito informó que TransMilenio operará con ajustes que permitirán el ingreso y la salida de asistentes al festival. Las rutas troncales funcionarán de manera habitual en estaciones cercanas como Movistar Arena y Salitre El Greco. Hospitalidad adicional se prestará con rutas zonales especiales que circularán entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., saliendo desde la carrera 60 y conectando sectores estratégicos como la NQS, la calle 100 y la zona de Aguas.



Entre las 3:00 a. m. y el inicio del servicio troncal, habrá una ruta especial desde las estaciones CAN y Salitre El Greco, que avanzará por la NQS hasta el Portal del Norte. Esta programación busca ofrecer desplazamientos durante horarios extendidos y evitar acumulación de personas en los alrededores del parque.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL