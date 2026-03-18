Estudiante de Universidad Nacional reportada como desaparecida murió en accidente de tránsito

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, una joven estudiante de Derecho de 24 años de la Universidad Nacional, terminó de la forma más dolorosa para su familia, amigos y comunidad académica, pues la joven fue hallada sin vida tras un accidente de tránsito.



Según la información difundida inicialmente, la joven había sido vista por última vez el pasado 17 de marzo en horas de la tarde, cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La alerta se activó rápidamente luego de que no llegara a su destino, lo que generó preocupación entre sus allegados.

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Desde la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional se emitió un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar a dar con su paradero. A través de redes sociales, la institución pidió colaboración para encontrar a su estudiante, destacando que se trataba de una joven comprometida con su formación profesional y que se encontraba en etapa de prácticas.

¡Ayúdanos a encontrarla!



Nuestra estudiante de Derecho, Sonia Alejandra Izquierdo Rocha está desaparecida desde ayer cuando se dirigía hacia su lugar de prácticas en el @tacundinamarca.



☎️ Sí la has visto o sabes sobre su paradero, comunícate al 3117271278 o al 3106198136. pic.twitter.com/WOhUfDs4s1 — Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (@fdcps_unal) March 18, 2026

De manera paralela, el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca también difundió un mensaje solicitando información que permitiera ubicarla. En su comunicación indicaron que Sonia había sido vista por última vez en la Calle 93, desde donde emprendió su trayecto hacia el tribunal, lugar al que nunca llegó.



🚨Se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Sonia Izquierdo Rocha, quien fue vista por última vez ayer al mediodía en la Calle 93, desde donde se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lugar al que nunca llegó.

Información: 📞 317 645 8562 pic.twitter.com/hFPAMw0QmX — Tribunal Adtvo. de Cundinamarca | TAC (@tacundinamarca) March 18, 2026

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Durante varias horas, familiares, amigos y autoridades mantuvieron la incertidumbre sobre su paradero. Sin embargo, la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció tras la confirmación entregada por un familiar, quien en diálogo con este medio indicó que la joven falleció en un accidente de tránsito ocurrido el día anterior.

“Lamentablemente ya dimos con el paradero”, expresó con profundo dolor su familiar, quien además indicó que no habían tenido información o comunicación oportuna sobre lo sucedido hasta el momento en que iniciaron la alerta por su desaparición. Hasta ahora, no se conocen más detalles sobre las circunstancias del accidente.

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El caso ha generado conmoción, las redes sociales, que horas antes difundían mensajes de búsqueda, se han llenado ahora de condolencias, mensajes de despedida y solidaridad con su familia.

Wiki Mujeres una plataforma con presencia en redes sociales lamentó lo sucedido. "Con profundo dolor les transmitimos que nos informan que Sonia Alejandra Izquierdo Rocha ha sido encontrada sin vida. Agradecemos a todas las personas que compartieron, difundieron y se unieron en la búsqueda con tanta solidaridad. Acompañamos con el corazón a su familia y seres queridos en este momento tan difícil. Que encuentren fuerza, contención y paz", admitieron.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co