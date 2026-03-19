Hay demoras en el Aeropuerto El Dorado en llegadas y salidas de vuelos, confirma Aerocivil

Durante la madrugada de este 19 de marzo de 2026, las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado registran demoras tanto en llegadas como en salidas debido a condiciones de baja visibilidad generadas por niebla en Bogotá. La Aeronáutica Civil informó que esta situación obligó a ajustar los tiempos de operación, lo que ha generado retrasos en distintos vuelos programados durante las primeras horas del día.

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La autoridad aeronáutica recomendó a los viajeros mantenerse atentos a modificaciones en los itinerarios y mantener comunicación constante con sus aerolíneas, dado que los cambios pueden darse de manera gradual a medida que se normalicen las condiciones meteorológicas en la terminal aérea.

⚠️ #Atención

Por condiciones presentada en la madrugada de baja visibilidad (niebla) en Bogotá, se presentan demoras en llegadas y salidas en el @BOG_ELDORADO.



✈️ Recomendamos estar atentos a posibles cambios en sus itinerarios y mantener contacto con sus aerolíneas. pic.twitter.com/zipuVmd1hv — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) March 19, 2026

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