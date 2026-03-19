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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hay demoras en el Aeropuerto El Dorado en llegadas y salidas de vuelos, confirma Aerocivil

Hay demoras en el Aeropuerto El Dorado en llegadas y salidas de vuelos, confirma Aerocivil

Las operaciones en el El Dorado registran demoras tanto en llegadas como en salidas debido a condiciones de baja visibilidad generadas por niebla en Bogotá. Esto dijo la Aerocivil.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Hay demoras en llegadas y salidas de vuelos en el Aeropuerto El Dorado, confirma Aerocivil
Hay demoras en llegadas y salidas de vuelos en el Aeropuerto El Dorado, confirma Aerocivil -
Colprensa - Aerocivil

Durante la madrugada de este 19 de marzo de 2026, las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado registran demoras tanto en llegadas como en salidas debido a condiciones de baja visibilidad generadas por niebla en Bogotá. La Aeronáutica Civil informó que esta situación obligó a ajustar los tiempos de operación, lo que ha generado retrasos en distintos vuelos programados durante las primeras horas del día.

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La autoridad aeronáutica recomendó a los viajeros mantenerse atentos a modificaciones en los itinerarios y mantener comunicación constante con sus aerolíneas, dado que los cambios pueden darse de manera gradual a medida que se normalicen las condiciones meteorológicas en la terminal aérea.

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