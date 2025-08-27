La mejor ciudad para vivir de Latinoamérica está en Colombia: no es Bogotá ni Medellín

Una ciudad colombiana ha logrado destacarse como ejemplo de desarrollo sostenible, calidad de vida y planificación urbana. Se trata de Manizales, capital del departamento de Caldas, que Su modelo de desarrollo, basado en la sostenibilidad, la educación, la cultura ciudadan

Este galardón, otorgado por un comité internacional de expertos en urbanismo, políticas públicas y sostenibilidad, posiciona a Manizales como un referente continental en gestión territorial, resiliencia urbana y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.



¿Por qué Manizales fue reconocida?

La elección de Manizales como la mejor ciudad para vivir en América Latina no fue producto del azar. La evaluación incluyó más de 15.000 ciudades de la región con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes, y se basó en 85 indicadores técnicos alineados con los ODS. Entre los aspectos evaluados se encuentran:



Eficiencia en servicios públicos

Equidad territorial

Inclusión social

Innovación en gobernanza

Participación ciudadana

Capacidad de respuesta frente al cambio climático

El comité evaluador estuvo conformado por instituciones de prestigio internacional como el Laboratorio en Ciencia de la Ciudad (CSLab@GDL), el City Science Media Lab del MIT, el Instituto de Investigación en Movilidad Urbana Sostenible (IIMUS), el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) y el Instituto de las Ciudades (IN-Ciudades).

“Hoy el corazón de Latinoamérica late en Manizales! Nuestra ciudad fue reconocida con el Premio Ciudades para la Vida – ONU Hábitat LATAM 2025, un galardón que destaca nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación urbana y la calidad de vida de los manizaleños. Este triunfo es de todos: de quienes construyen día a día una ciudad que inspira, progresa y es ejemplo para la región. Es un orgullo nuestra Manizales del alma”, expresó la Alcaldía de Manizales.



Logros destacados de Manizales

El reconocimiento internacional se fundamenta en una serie de logros que han consolidado a Manizales como una ciudad modelo:



1. Planeación urbana sostenible

Manizales ha demostrado una capacidad notable para articular esfuerzos entre la academia, el sector productivo, la sociedad civil y las instituciones públicas. Esta articulación ha permitido implementar políticas concretas que responden a los desafíos urbanos contemporáneos.



2. Movilidad eficiente

La ciudad se caracteriza por una movilidad urbana que permite desplazarse de un extremo a otro en tan solo quince minutos. Este modelo, inspirado en el concepto de la “ciudad de los 15 minutos” desarrollado por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, ha sido clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



3. Educación y cultura ciudadana

Con once instituciones de educación superior, Manizales fue reconocida por la UNESCO como “Ciudad del Aprendizaje”. Además, la cultura ciudadana ha sido promovida como herramienta para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia.



4. Gestión ambiental

La recuperación de espacios públicos, la protección de ecosistemas como el páramo y la promoción de energías limpias son parte de las políticas ambientales que han sido valoradas por los evaluadores internacionales.



5. Infraestructura social

Proyectos como el Aeropuerto del Café, centros termales, parques naturales y espacios culturales han contribuido a consolidar un modelo urbano equilibrado y atractivo tanto para residentes como para visitantes.



Atractivos turísticos y culturales de Manizales

Manizales, conocida como la “Ciudad de las puertas abiertas”, ofrece una combinación única de naturaleza, arquitectura, historia y cultura cafetera. Algunos de sus principales atractivos incluyen:



Parque Nacional Natural Los Nevados: hogar del imponente Nevado del Ruiz y ecosistemas de páramo únicos.

hogar del imponente Nevado del Ruiz y ecosistemas de páramo únicos. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario: la más alta de Colombia, con su famoso Corredor Polaco.

la más alta de Colombia, con su famoso Corredor Polaco. Termales El Otoño y Tierra Viva: centros de relajación con aguas minerales provenientes de la montaña.

centros de relajación con aguas minerales provenientes de la montaña. Mirador de Chipre y Monumento a los Colonizadores: lugares icónicos para disfrutar de los atardeceres más espectaculares del país.

Manizales cuenta con el Aeropuerto La Nubia, que ofrece vuelos directos desde Bogotá y Medellín. Aunque su ubicación montañosa puede generar cierres ocasionales, la ciudad también se conecta fácilmente por tierra con otras capitales del Eje Cafetero como Pereira y Armenia.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL