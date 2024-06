La tragedia de Daniela Moreno: su expareja le envió estos audios antes de asesinarla en Tausa

Leidy Daniela Moreno tenía 20 años y fue asesinada en Tausa, Cundinamarca, por su expareja, quien se llevó a su hijo de 4 años luego de que ella decidiera separarse de su verdugo hace 8 meses. La madre de la víctima aseguró que el criminal “la amenazaba”.

Así mismo, sostuvo que el agresor tenía un historial de violencia contra la joven, quien ya lo había denunciado y había pedido protección.

Hace un par de semanas recibió audios intimidantes del papá del menor de edad, quien “le decía a mi hija que él le entregaba al niño sobre el cadáver de ella”, reveló la madre de Leidy Daniela Moreno.

“Nadie sabe lo que me ha afectado la pérdida de mi bebé, porque ella no es una niña, ella es mi bebé, que tan solo tenía 20 años y ese señor me le arrebató la vida”, agregó.

“No se veía agresivo”

El agresor había sido contratado hace dos meses en una finca de Rasgatá, zona rural de Tausa, para ordeñar y cuidar los cultivos de papa.

“Él no se veía agresivo. Nunca, nunca nos saludábamos, nunca cruzaba palabra, simplemente él bajaba con su niño de la mano, subía con su niño de la mano, nada más”, relató una vecina del feminicida.

Contó que, según han oído, el sujeto citó a Leidy Daniela Moreno para recuperar al niño. Sin embargo, cuando la joven llegó a la finca “cogió un arma y le disparó, y ya bajó, según eso, corriendo hacia la carretera principal y él, según eso, la alcanzó y la mató”. Luego el hombre se suicidó.

“Se escucharon unos tiros y la gente corrió, dicen que fue al pie del broche de la finca donde encontraron a la señora”, detalló Adriano Acosta Torres, quien trabaja en la zona.

En la finca de Tausa, donde el sujeto cometió el crimen, hay un triciclo y ropa de niño tendida en cuerdas, que dan cuenta que el pequeño de 4 años compartía el espacio con su papá.