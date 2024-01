La tristeza de don Rodrigo, el hombre que perdió 80 hectáreas durante el incendio en Nemocón

El grave incendio que se registró en Nemocón, Cundinamarca, acabó con 80 hectáreas de un predio que pertenece a don Rodrigo, un hombre que está desolado por el panorama que antes era verde y ahora está reducido a cenizas.



Don Rodrigo Castilla, un hombre que ama la naturaleza, dice con mucha tristeza que ya no le “alcanzará la vida” para recuperar el ecosistema, mismo en el que él ha trabajado durante 25 años.

“Esta es una hacienda muy grande que cubre toda la montaña por el lado de Nemocón. Son unas 204 hectáreas que logramos desarrollar y cuidar para que fuera una protección ambiental. Con una impotencia porque la magnitud del incendio fue tal que uno no sabía por dónde cruzar, ni a qué atacar”, comentó el sujeto.



Pese a las llamas, Rodrigo Castilla sigue siendo un fiel creyente de cuidar lo que quedó y tratar de recuperar lo que el fuego se llevó.

“Me dan ganas de llorar. No hay nada más que hacer, pues es la naturaleza. Si no defendemos esto, pues a dónde vamos a llegar”, concluyó.

A la tristeza del señor Castilla se suma la de algunos campesinos, quienes dicen que en esa región de Colombia no llueve hace varios meses y esto los tiene en crisis.

“Estamos tristes porque el pasto está seco, los animales no tienen qué comer, los cultivos de papa están secos y eso son pérdidas para el campesino”, indicó Ilda Castillo, habitante de Nemocón.

Por este motivo, los nemoconenses celebraron cada gota de lluvia que cayó el pasado sábado, 27 de enero de 2024, en horas de la tarde y que por una hora refrescó la tierra.