Los choques simples o rayones son incidentes que ocurren a menudo para los conductores de vehículos automotores. Estos hechos incluso se dan por fuera de la vía publica, como en parqueaderos públicos o privados. Sin embargo, los conductores desconocen muchas veces qué hacer en estos casos y quién responde por los daños.

Tenga en cuenta que si le sucede esta situación pueden existir distintas variables, como el tipo de incidente y la clase de parqueadero donde ocurrió, que lo lleven a iniciar un proceso por daños diferente. El abogado Kevin Palacio, experto en temas de tránsito y transporte, explica que las situaciones frente a un parqueadero con póliza y a uno sin este documento pueden ser bien diferentes.



¿Quién responde si le rayan o le chocan el vehículo dentro de un parqueadero?

"Cuando un vehículo está en un parqueadero autorizado, de estos que tienen unas pólizas que cubren el amparo de responsabilidad civil extracontractual, es decir, daños a terceros, se le puede reclamar en principio a la la compañía de seguros", dice Palacio, que coloca como ejemplo varios parqueaderos reconocidos que cumplen con toda esta normativa.

"Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad", se lee en el artículo 1077 del Código de Comercio, que rige la normativa de las pólizas. "Son de los que le botan la tirilla e incluso aparece ahí el número de contacto y el número de la póliza", menciona Palacio. En este tipo de lugares, esas empresas deben notificar el siniestro a la compañía de seguros en los tres días siguientes.

Sin embargo, en el caso de que sea un parqueadero más informal, el proceso para la respuesta por daños es diferente. "La situación es reclamarle los daños al dueño, algo que tocará iniciar por una vía legal diferente, que es por daño a bien ajeno. Se debe iniciar un proceso civil, se debe probar que en efecto el vehículo ingresó en buen estado y estando allá fue que se afectó", asegura Palacio.

"Es una situación más completa. Por eso de pronto pagar un parqueadero con esas circunstancias legales, que implique tener una póliza, es más costoso. Las tarifas plenas son elevadísimas", comenta el abogado, advirtiendo a los conductores que a veces, lo barato puede salir más caro. Los procesos en parqueaderos con póliza suelen más directos y cortos, pero en los casos de parqueaderos informales se puede alargar el proceso y hay más posibilidad de no lograr obtener la respuesta por daños. Por esta razón es importante recabar toda la información y pruebas a su disposición, y asesorarse legalmente.

¿Qué hacer en casos de ausencia de responsable?

Puede ocurrir que el conductor llegue a donde está ubicado su vehículo y lo encuentre con daños, pero que no esté presente el culpable. Sobre esto, indica Palacio, puede haber varías vías legales. "Intentar ubicar el vehículo por medio de las cámaras de esos parqueaderos. Con la placa, en una consulta uno puede sacar el número de chasis, el nombre del propietario, oficiar incluso al registro de tránsito e iniciar un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual por los daños ocasionados".

Asimismo, el conductor afectado puede demandar solidariamente al parqueadero para que entre los dos determinen, y que un juez determine, finalmente quién es el responsable de los daños. "Si bien sea el parqueadero, porque tienen custodia en ese momento momento de mi vehículo. O el tercero que vino y le ocasionó un daño a mi vehículo estando dentro del parqueadero".

La cuestión en estos casos es que el evento se presenta en un predio privado, no es una vía pública. "A pesar de que tenga un fin destinado al comercio, esos predios generalmente son parqueaderos que no tienen registro comercial. Entonces, no hay una persona jurídica y toca hacer toda la gestión de demostrar quién es el dueño del predio o del establecimiento comercial, si es que existe establecimiento comercial en la Cámara de Comercio. Es un tema más complejo, pero sí existe la posibilidad y más cuando se trata de daños considerables de obtener una compensación". Por último, cuando son daños leves, el abogado advierte que iniciar un proceso puede costar mucho más que el arreglo que puede haber por el daño causado.

