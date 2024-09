“Le decimos que son truenos”: colombiana a su hija en Líbano cuando escucha explosiones

El cierre de las fronteras y la cancelación de los vuelos por los bombardeos de Israel a Líbano tienen separada a la familia de Daniela Rodríguez, una mamá colombiana que tiene a su esposo libanes y pequeña hija atrapados en Beirut. Pide ayuda desesperadamente para poder reencontrarse en Colombia.

Daniela debió viajar a Medellín, Antioquia, debido a que asesinaron a su hermano, pero cuando intentó regresar a Beirut, Líbano, donde está radicada con su esposo y su hija Oriana, no pudo hacerlo producto de los bombardeos que se viven en la zona.

Implora que le ayuden a traer a su familia a Colombia

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , esta familia pudo hablar sobre la situación que se vive en su país de residencia. El esposo de Daniela, Pierre Abiaoun, le informó que el aeropuerto sigue cerrado, por ende no hay vuelos internacionales.

“Pierre lo que está intentando hacer es proteger a la nena, pero es difícil porque nosotros llevamos dos meses separados. Estamos todo el tiempo diciéndole (a Oriana) ‘nos reunimos la siguiente semana’, y esta semana no tenemos idea de cuándo nos vamos a reunir”, comentó Diana.

Para intentar hacer un poco llevadera la situación, a su hija le manifiestan: “Cuando los aviones pasan siempre le decimos que el clima está cambiando o que va a llover, que son truenos. Lo más importante ahora es traerlos sanos y salvos a Colombia”.

Daniela le pide al gobierno del presidente Gustavo Petro que “habilite un vuelo humanitario. En este momento no hay confianza, es difícil pensar en mandar a Oriana por otros medios porque es una zona de guerra, igual no es posible salir. No se sabe si va a haber un cese al fuego. Las cosas se complican, hay 70 mil personas desplazadas. La petición no es solamente un vuelo humanitario, sino pedirle encarecidamente a la Cancillería y al Consulado que sean un poco más específicos con lo que se requiere para facilitarle la salida a las personas colombianas que no tienen nacionalidad colombiana”.

