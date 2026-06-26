Le robaron a las hermanas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó, Antioquia: "Las engatusó"

Las hermanas que hacen parte de la comunidad de la Santa Madre Laura fueron víctimas de un millonario robo en la sede de la congregación, ubicada en la Casa Natal de la santa en Jericó, Antioquia. El hecho fue confirmado por la Diócesis de Jericó. El gobernador departamental, por su parte, ha revelado detalles clave de la investigación alrededor de este polémico caso. Uno de los sospechosos ya fue visto en otra comunidad religiosa.

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El presunto caso de hurto ocurrió este martes 23 de junio, cuando una pareja entró a las instalaciones y se hicieron pasar por visitantes. La mujer incluso habría manifestado querer ser parte de la comunidad, lo que le permitió ganar la confianza de las hermanas que los atendieron, señala el comunicado. Estas personas, según la Diócesis, se llevaron todo el dinero que estaba destinado a sostener a la comunidad de religiosas, el producido del almacén y estipendios destinados a la misa. La afectación a la comunidad fue grave, señala el documento. Al parecer, estas personas habrían usado una sustancia para facilitar el delito, pero esto todavía es materia de investigación y, por lo tanto, no ha sido comprobado en su totalidad.

Tras este hecho, que ha generado un profundo rechazo, la diócesis hizo un llamado a todas las instituciones eclesiales para que extremen sus medidas de precaución ante las modalidades de engaño por parte de personas inescrupulosas.



Gobernador Andrés Julián Rendón revela detalles

Desde que se conoció el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó con rechazo y dio más detalles sobre el mismo en una publicación en redes sociales: “¡No hay derecho! Atracaron a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. Una mujer de 19 años, que las engatusó diciéndoles que quería convertirse en religiosa y un hombre que la acompañaba, engañaron a las monjitas y les robaron sus ahorros y los recursos para su manutención”.



Antioqueños, este sería el ladrón que les robó a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. En el video, se ven imágenes del delincuente en otra comunidad religiosa. Ayúdennos a identificarlo para llevarlo ante la justicia. La @GobAntioquia ofrece hasta 50… pic.twitter.com/k84VMCy0Oo — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 26, 2026

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El mandatario solicitó a la Policía Nacional que esté al frente de acciones para “cazar” a los delincuentes. Por su parte, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a las personas que den información valiosa sobre los individuos, que pueda conducir a su captura. En las últimas horas incluso se conoció un video del hombre que es señalado de efectuar este hurto. Cámaras de seguridad en otra comunidad religiosa lo captaron cuando visitó las instalaciones de la misma.

María Paula Rodríguez Rozo

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