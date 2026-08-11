Hallan viva en edificio de Cali a joven donde hay otras 24 personas atrapadas por terremoto

Entre aplausos y gritos fue rescatada Diana Marcela Troncoso Escobar, una mujer de 31 años que estaba atrapada bajo los escombros de uno de los 56 edificios colapsados en Cali tras el terremoto en Colombia. La mamá de esta joven había logrado contactarla en la mañana del martes. Ella hace parte de un grupo de 25 personas que quedaron bajo el concreto en el sector de Capri, entre ellos Valentina, madre de un bebé de 6 meses que lograron sacar con vida en la noche del 10 de agosto.

Esta sobreviviente salió consciente y lo primero que se hizo fue hidratarla, antes de llevarla a un centro asistencial. Se sabe de por lo menos dos personas más con vida, una de ellas menor de edad, en la edificación Torres del Limonar, donde también buscan a los padres y sobrina de Carlos Aponte, que trabajó para Noticias Caracol. (Lea también: Milagro en Cali: 65 abuelitos sobrevivieron al terremoto, pero quedaron sin hogar y buscan ayuda)



¿Cómo fue el rescate de Diana del terremoto en Cali?

La mujer se encontraba en la parte alta de los escombros. El cabo Sebastián Sánchez le contó a Noticias Caracol que fue el primero en llegar a la escena y desde las 9 de la noche del lunes hicieron contacto con Diana. Enfatizó en que “estuvimos siempre en contacto con ella verbal hasta que llegamos e hicimos contacto físico, siempre hablándole desde el momento que hicimos contacto físico, hidratándola y pendientes con los médicos de los equipos”.

Según ha trascendido, la mujer tenía la extremidad inferior atrapada y “estaba en el segundo nivel, donde ella vivía, nosotros arrancamos a trabajar desde el nivel 5, tuvimos que acceder por cuatro losas para llegar donde estaba ella y poder rescatarla aproximadamente 7 u 8 metros hacia la parte vertical y poder acceder a donde estaba ella”, dijo el uniformado. Golpeaba un clóset para intentar hacerse escuchar, informó la Alcaldía de Cali. “Diana está bien. Después de haber pasado por ese momento tan difícil está bien; estaba siempre consciente, siempre activa, siempre hablándonos, fue un período operacional de 16 horas”, agregó el rescatista, resaltando el trabajo “excelente por parte de Bomberos Bogotá y Bomberos Cali, la comunidad nos ha ayudado mucho, muy agradecido con la comunidad, la parte de logística, no nos ha faltado el agua, no nos ha faltado la comida”. (Lea también: Periodista Carlos Aponte busca a sus papás y sobrina tras terremoto en Cali: “Se escucha que tocan”)



Respecto a las otras dos personas que estarían vivas, el cabo Sánchez explicó tiene “conocimiento de una persona adulta, Bomberos de Bogotá está trabajando para poderla rescatar. Las condiciones del edificio son muy malas, tuvimos un colapso de estructura en apilamiento”, por lo que “en este momento esa condición es bastante compleja para poder trabajar y poder acceder a los pacientes, Bomberos Bogotá está en este momento trabajando para poder rescatar una persona adulta masculino”.



El padre de Diana la describió como una “guerrera, es un ser tan hermoso, es muy deportista, yo creo que eso le ayudó mucho a resistir, tiene un control y una paciencia que uno se queda aterrado, porque a veces uno se sobresalta con ella y ella lo aterriza. Muy amiga, muy buena amiga, muy entregada a los amigos”.

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