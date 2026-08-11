¿Qué se sabe del papá del periodista José Fernando Patiño?: "Esto es realmente conmovedor"

La historia de Darío Patiño Rivera, padre del periodista José Fernando Patiño, se ha convertido en uno de los relatos más conmovedores que ha dejado la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Cali. En las últimas horas, el comunicador compartió un mensaje que renovó la esperanza de familiares, amigos y ciudadanos que se han unido a las labores de búsqueda.

A través de sus historias de Instagram, publicadas hace aproximadamente una hora, José Fernando Patiño agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido desde que dio a conocer la desaparición de su padre tras el colapso de una edificación en el sur de Cali.

Periodista José Fernando Patiño muestra lugar donde podría estar su papá - IG: @josfdopatiño

“Esto es realmente conmovedor. Cali solidaria, posiblemente mi padre está aquí. Gracias a todos los que me han escrito no he podido contestarles, pero aquí estamos. Gracias, me sorprendes siempre, Cali”, expresó el periodista en un video difundido desde la zona donde continúan las labores de búsqueda. Agregó: "Posiblemente, mi padre está aquí".



El mensaje refleja la mezcla de esperanza y angustia que ha acompañado a la familia durante las últimas horas, mientras decenas de ciudadanos se han acercado para apoyar las tareas de remoción de escombros.



Darío Patiño Rivera, padre de periodista José Fernando Patiño, sigue siendo buscado

La situación se conoció públicamente luego de que José Fernando Patiño, experiodista y expresentador de Noticias Caracol, hiciera un llamado urgente a través de sus redes sociales para solicitar ayuda en el rescate de su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años. Según informó el comunicador, el adulto mayor se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas gravemente afectadas por el fuerte temblor.



En un primer video, difundido pocas horas después de la emergencia, Patiño explicó que familiares y vecinos intentaban remover los escombros mientras esperaban la llegada de los organismos de rescate. “Mi papá ya dio señales de vida, por favor, ayúdenme”, manifestó entonces el periodista mientras viajaba desde Bogotá hacia la capital vallecaucana. De acuerdo con versiones conocidas durante la jornada, algunas personas en el lugar aseguraron haber escuchado la voz del adulto mayor entre los escombros, lo que aumentó las expectativas de encontrarlo con vida.

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La búsqueda de Darío Patiño ocurre en medio de una de las emergencias más graves que ha vivido Cali en los últimos años. De acuerdo con el más reciente balance entregado por las autoridades desde el Puesto de Mando Unificado, la capital del Valle del Cauca registra 95 personas fallecidas, cerca de 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas, cifras que mantienen a los organismos de rescate trabajando contrarreloj entre estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso.

Cali concentra buena parte de la tragedia provocada por el terremoto y sigue siendo uno de los principales frentes de operación para rescatistas, equipos caninos y voluntarios. En ese escenario, historias como la de José Fernando Patiño y la incertidumbre por el paradero de su padre reflejan el drama humano que viven cientos de familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL