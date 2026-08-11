Milagro en Cali: 65 abuelitos sobrevivieron al terremoto, pero quedaron sin hogar y buscan ayuda

Un sismo interrumpió la misa matutina en el hogar geriátrico de las Hermanitas de los Pobres, en Cali, este lunes 10 de agosto. Eran poco más de las 7:30 a. m. cuando el sacerdote iniciaba la eucaristía ante decenas de adultos mayores y religiosas en la capilla, mientras otros lo escuchaban desde la tribuna del segundo piso, cuando el suelo comenzó a sacudirse. El hogar de más de 100 personas, entre abuelitos y empleados, empezó a agrietarse ante el terremoto de magnitud de 7,4 y ahora necesitan ayuda.

Noticias Caracol habló con las hermanas Amparo y Leonor, quienes detallaron cómo vivieron los minutos que duró el temblor y las ayudas que están necesitando, ya que el hogar quedó inhabitable debido a los daños que sufrió. El hogar está ubicado en la Calle 5 #38D -104, frente al Éxito San Fernando y diagonal a la Clínica Imbanaco, y allí habitan 65 abuelitos, decenas de hermanas y empleadas completando más de 100 habitantes.



¿Cómo vivieron los hechos?

Según detallaron las hermanas, el terremoto del 10 de agosto se dio cuando tan solo llevaban unos minutos de la eucaristía del día. Fueron momentos de temor ante la fuerza del movimiento telúrico y la vulnerabilidad de los presentes, pues en la casa los abuelitos son mayores de 70 años, "hay uno de 102 años y otro que está a punto de cumplir los 100".

El hogar de las Hermanitas de los Pobres es un lugar sin ánimo de lucro que se sostiene gracias a las donaciones, donde cuidan y velan por ancianos pobres que no cuentan con pensión y muchos de ellos no tienen familiares. "Los abuelitos gritaban que no los dejáramos solos", detalló la hermana Amparo, quien se encontraba con varios de ellos en la tribuna del segundo piso, pues como está en silla de ruedas tampoco podía bajar a la capilla en ese momento.



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Ambas calificaron como un "milagro" que ninguno de los habitantes de la casa salió lesionado de gravedad a causa de los daños, aunque algunos abuelitos sí sufrieron raspones o golpes cuando algunas paredes y ventanas colapsaron, agradecen a Dios que no tienen una tragedia que lamentar. "Se partieron imágenes [religiosas], los brazos y las cabezas, pero los abuelos todos a salvo", agregó señalando que fueron evacuados en la medida de lo posible afuera de la vivienda.

El problema llegó después, cuando les indicaron que la casa había quedado inhabitable y, por ende, deben buscar a dónde trasladarlos a todos. En el transcurso del 10 de agosto, manos voluntarias les llevaron el almuerzo y a comida para todos, además de verificar que se encontraban a salvo. Tan solo el teatro de la casa se salvó y fue ahí donde se organizaron camas para que pasaran la noche.

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La hermana Leonor detalló que "a algunos abuelos ya se los llevaron sus familias, pero no a todos, porque muchos no tienen familia". Cuatro abuelitos y las hermanas de mayor edad fueron trasladados a la casa de las Hermanitas de los pobres en Cartago, pero se sigue necesitando ayuda para trasladar a las personas que faltan a sus casas en Medellín, Bogotá o Valledupar.



¿Cómo ayudar a las Hermanitas de los Pobres en Cali?

Las hermanas esperan que, a más tardar mañana, puedan reunir el dinero necesario para comprar los pasajes de los abuelitos hacia las diferentes ciudades, así como pagar la nómina de los trabajadores y empezar a gestionar todo lo demás que necesitan para el cuidado de todos. "No se pueden llevar en bus porque son trayectos muy largos y ellos son mayores, tenemos que llevarlos en avión", destacó la hermana Amparo, quien ya se encuentra en Cartago con algunos de ellos.

Además de las oraciones, aseguraron que esperan la ayuda de quienes quieran colaborar en algunas cuentas que tienen habilitadas normalmente para llevar a cabo su labor sin ánimo de lucro, las cuales son:



Cuenta corriente Davivienda: 12269999442

Cuenta corriente Banco de Bogotá: 44502520-8

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co