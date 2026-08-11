Impactantes imágenes del antes y después que dejó el terremoto de 7,4 en varias zonas de Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto dejó una huella profunda en ciudades, municipios y corredores estratégicos del occidente del país. Lo que hasta hace unas horas eran centros históricos, barrios residenciales, terminales aéreas y destinos turísticos de gran afluencia hoy muestran un panorama marcado por escombros, grietas, evacuaciones y extensas labores de rescate. El fuerte temblor, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, es considerado el más fuerte registrado en territorio colombiano durante la última década.



El antes y después de puntos y zonas afectadas tras terremoto en Colombia de 7,4

Mientras continúan las réplicas y los equipos de emergencia trabajan en las zonas más afectadas, las imágenes del antes y el después permiten dimensionar la magnitud de una tragedia que transformó el paisaje urbano de varias regiones en cuestión de segundos.



Catedral de Manizales: de símbolo arquitectónico a estructura en emergencia

Uno de los golpes más fuertes al patrimonio colombiano ocurrió en el corazón de Manizales. La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, considerada uno de los principales referentes arquitectónicos del país y uno de los templos neogóticos más importantes de América Latina, sufrió severos daños estructurales durante el movimiento telúrico.

Antes del terremoto, la catedral dominaba la Plaza de Bolívar con sus imponentes torres y su característica silueta visible desde distintos puntos de la ciudad. Después del temblor, videos y fotografías mostraron el colapso de una de sus torres laterales, la caída de elementos ornamentales y la aparición de profundas grietas que obligaron al cierre inmediato del sector. Las autoridades establecieron perímetros de seguridad mientras expertos evalúan el alcance real de las afectaciones sobre una estructura que ha sobrevivido a incendios y múltiples desafíos a lo largo de su historia.



El Cairo, Valle del Cauca: un municipio golpeado por la destrucción

En el norte del Valle del Cauca, El Cairo aparece entre los municipios más impactados por la emergencia. Antes del terremoto, sus calles conservaban la dinámica propia de una población cafetera rodeada de montañas y con una fuerte actividad agrícola. Sin embargo, tras el temblor, numerosos reportes describen un panorama de estructuras colapsadas y daños generalizados en viviendas y edificaciones públicas.

Los primeros balances entregados por las autoridades regionales señalaron que gran parte de la infraestructura del municipio resultó comprometida. Las labores se han concentrado en la atención de familias damnificadas y en la evaluación de inmuebles que podrían representar riesgos adicionales debido a las constantes réplicas registradas luego del movimiento principal.



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Quibdó: la ciudad más cercana al epicentro enfrenta daños y heridos

La capital del Chocó sintió con especial intensidad el terremoto debido a su cercanía con la zona donde se originó el evento sísmico. Antes de la emergencia, Quibdó mantenía su actividad cotidiana como principal centro administrativo y comercial del departamento. Después del terremoto, comenzaron a conocerse reportes de personas lesionadas, afectaciones en infraestructura y múltiples evacuaciones preventivas.

Las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia para inspeccionar edificios públicos, viviendas y redes de servicios esenciales. Aunque la situación continúa en evaluación, los habitantes han enfrentado horas de incertidumbre debido a las réplicas que siguen registrándose en la región.



Salento: el turismo dio paso a la emergencia

Antes del terremoto, Salento vivía una de sus habituales jornadas de alta actividad turística. El municipio quindiano, reconocido por su arquitectura tradicional, sus miradores y su cercanía con el Valle del Cocora, recibía visitantes nacionales y extranjeros atraídos por uno de los destinos más emblemáticos del Eje Cafetero.

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Después del fuerte temblor, la prioridad dejó de ser el turismo para centrarse en la verificación de daños, la atención a afectados y la revisión de edificaciones históricas. Imágenes difundidas desde la zona evidenciaron afectaciones en estructuras y espacios públicos, mientras organismos de socorro avanzan en inspecciones para determinar cuáles inmuebles pueden seguir siendo ocupados sin riesgo.



Aeropuerto Matecaña de Pereira: una terminal estratégica bajo revisión

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira también figura entre los escenarios transformados por la emergencia. Antes del terremoto, la terminal operaba con normalidad y conectaba al Eje Cafetero con múltiples destinos nacionales e internacionales. Tras el fuerte movimiento telúrico, se reportaron daños en algunas áreas de la infraestructura aeroportuaria, lo que obligó a realizar inspecciones técnicas y a restringir operaciones mientras se verificaban las condiciones de seguridad. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron afectaciones visibles que encendieron las alertas entre las autoridades aeronáuticas y los organismos de gestión del riesgo.



Barrio El Limonar, en Cali: el epicentro del drama humano

Si existe un lugar donde el antes y el después del terremoto resultan especialmente evidentes es el barrio El Limonar, en el sur de Cali. Antes del fuerte temblor, el sector era una zona residencial caracterizada por conjuntos habitacionales, edificios de apartamentos y una intensa actividad comercial.

Después del terremoto, las imágenes mostraron edificaciones colapsadas, estructuras reducidas a montañas de concreto y decenas de familias esperando noticias de sus seres queridos. En este sector se han concentrado algunas de las búsquedas más complejas y emotivas de toda la emergencia, mientras rescatistas, voluntarios y habitantes trabajan sin descanso entre los escombros.

El contraste es devastador. Donde antes había apartamentos ocupados por familias, hoy permanecen maquinaria pesada, equipos de búsqueda y corredores acordonados. El Limonar se convirtió en uno de los símbolos más visibles de una tragedia que cambió para siempre el paisaje de Cali y que sigue escribiendo historias de dolor, esperanza y solidaridad.

ÁNGELA URREA PARRA

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