SGC entrega actualización sobre actividad del volcán Puracé: tres emisiones en las últimas 24 horas

La actividad del volcán Puracé y cadena volcánica Los Coconucos se mantiene en permanente monitoreo por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta entidad recalca que es la única fuente oficial para hablar sobre el estado de alerta y la relación de la actividad del volcán con otros comportamientos de geológicos.

A las 2:00 de la tarde de este martes 11 de agosto, el SGC compartió el boletín actualizado sobre la actividad reciente del volcán Puracé y la cadena volcánica. "Se mantiene el predominio en el registro sísmico asociado con la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, específicamente, tremor continuo (TR) y eventos de largo periodo (LP), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades menores a 1 km", comenzó explicando la entidad.

El SGC indicó que desde las 2:00 de la tarde de ayer, hasta la hora de la publicación del más reciente boletín, "se registraron tres emisiones de ceniza, con una altura máxima de 700 m . De igual manera, se recibieron reportes de caída de ceniza por habitantes de veredas como Cristales, Loma Linda, Cobaló, Alto Anambío y 20 de julio, en el municipio de Puracé".



¿Cómo ha sido la actividad sísmica en el volcán Puracé?

La entidad también explicó cómo es la situación de la sismicidad asociada con la actividad del volcán, específicamente relacionada con el fracturamiento de roca. El SGC aseguró que este comportamiento "ha permanecido en valores muy bajos, tanto en número como en magnitud, y se ha localizado entre 1 y 2 km por debajo del cráter".



Por su parte, el monitoreo de los gases muestra que los valores de flujo de dióxido de azufre (SO2) permanecen por encima del promedio conocido para el volcán Puracé. "Persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. El registro satelital de dióxido de azufre (SO2) continúa mostrando valores importantes, con una dispersión hacia el noroccidente del volcán", añadió la entidad.



Debido a todos estos factores, el SGC enfatiza que el estado de alerta continúa en Naranja . "En redes sociales ha circulado información que indica que el volcán Puracé cambió a estado de alerta Roja. Desde el SGC nos permitimos aclarar que esta información es falsa y que cualquier cambio en el estado de alerta o en el comportamiento del volcán será informado oportunamente a través de nuestros canales oficiales", recalcaron.

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Es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán mientras se mantiene en estado de alerta naranja, pero esto no quiere decir que el volcán haya regrese a un nivel de actividad estable. "Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable", aseguraron.

El SGC y la UNGRD mantienen las recomendaciones a la comunidad de no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga: "De forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas".

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