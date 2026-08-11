Los nombres de las víctimas mortales del terremoto que ya identificó Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este martes 11 de agosto que ha recibido 165 cuerpos relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo con el Comunicado Oficial 02, con corte a la 1:30 p. m., las autoridades forenses han logrado identificar 43 de las víctimas.

El Gobierno nacional, por su parte, reportó que ya hay 182 fallecidos, 2.542 heridos, más 13.00 viviendas averiadas, 2.500 que quedaron destruidas, 44 edificios colapsados, 93 centros de salud afectados y 35 personas rescatadas.

La información oficial señala que la mayor cantidad de personas identificadas corresponde a Pereira, donde aparecen 33 víctimas en el listado. También se reportan cuatro identificaciones en Manizales, tres en Buenaventura y tres en Quibdó.



Estas son las víctimas identificadas

En Manizales fueron identificados Fernando Alonso González, de 70 años; Catalina Arango Sandoval, de 18; Oscar de Jesús Henao Marín, de 78; y Luis Alberto Duque Cortes, de 42 años.



En Pereira, el listado incluye a Lina Marcela Rodas Cuartas, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto de Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquiar, Sergiña Monzada Aguirre, Argensola del Socorro González Gutiérrez, Paula Andrea Franco Bustamante, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson de Jesús Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedronel Díaz Díaz, Aracelly Daza Valencia, una víctima identificada con las iniciales R D R Q, Derly Angelica Martínez Flórez, Vanessa Gómez Molina, Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, Kevin Styven Álvarez Mosquera y Rosa Angelica Maya Maya.

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El segundo listado correspondiente a Pereira registra además a María Mariela Granada Echeverry, Guillermo Orrego Flórez, Blanca Libia Hincapié Londoño, José Fernando Valencia Cañas, Paula Milena Villaneda Franco, Sorley Aracelly Villa Guevara, Juan Carlos Urquijo, Aleida Campiño Trujillo, Mariana Santa Gómez, Pablo Andrés Rivera Avirama, María Dalila Moncada Aguirre y José Fernando Granada Gutiérrez.

En Buenaventura fueron identificadas Mabel Cristina Carvajal Posada, de 58 años; Martha Patricia Correa Grueso, de 49; y Carlos Alberto Rosero Pretel, de 47.

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Por su parte, en Quibdó fueron identificadas Bibiana Buitrago Zuluaga, de 36 años; Daniela Sánchez Morales, de 28; y Juan Antonio Galeano Restrepo, de 35 años.

¿Cómo se gestiona la entrega de los cuerpos?

Medicina Legal indicó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.

El Instituto señaló que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico durante los procedimientos, así como el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas del terremoto.

María Paula Rodríguez Rozo

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