Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Liberan a los nueve miembros de la misión de la ONU secuestrados en La Plata, Huila

Liberan a los nueve miembros de la misión de la ONU secuestrados en La Plata, Huila

Así lo confirmó el alcalde del municipio. Los integrantes de la misión médica fueron retenidos presuntamente por disidentes de las Farc.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 9 de oct, 2025
Noticias Caracol

