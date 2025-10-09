En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Onu denuncia que nueve integrantes de misión médica fueron secuestrados en La Plata, Huila

Onu denuncia que nueve integrantes de misión médica fueron secuestrados en La Plata, Huila

Desde el organismo le reiteraron a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Onu Derechos Humanos.
Onu Derechos Humanos.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad