Un líder social de Barrancabermeja se salvó de un atentado gracias a la intervención heroica de su perro. El incidente, que parece una escena sacada de película y pudo haber terminado en tragedia, tuvo lugar en la comuna 7 de esta ciudad del departamento de Santander.

Denuncio ante la @FiscaliaCol y el presidente @petrogustavo que intentaron atentar contra mi vida.



Gracias primero a Dios y a mi perro no me pasó nada.@UNPColombia o me cuidan la vida o la próxima si me matan. pic.twitter.com/T6XgdVmOcD — Jaime Yesid Vera Carvajal🇵🇸 (@JaimeYesidVera1) May 19, 2024

Líder social de Barrancabermeja fue abordado por dos hombres en moto

Jaime Yesid Vera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia, se encontraba leyendo un libro cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la escena. En un instante que podría haber cambiado su destino, Horus, el perro de este líder social de Barrancabermeja, comenzó a ladrar intensamente.

"Denuncio ante la @FiscaliaCol y el presidente @petrogustavo que intentaron atentar contra mi vida. Gracias primero a Dios y a mi perro, no me pasó nada. @UNPColombia o me cuidan la vida o la próxima si me matan", señaló en su cuenta de la red social X.

Gracias a la rápida reacción de Vera y la ayuda de su leal compañero canino, el líder pudo escapar de los sicarios, corriendo por más de una cuadra mientras era perseguido. El ataque quedó registrado en un video que fue compartido en redes sociales.

“En Barrancabermeja ya no se puede ni leer en tranquilidad. Dos cosas para resaltar de este suceso. Primero: mi única pertenencia era un libro y las gafas, ni siquiera tenía celular, ¿qué me iban a robar? Segundo: el tipo me persiguió casi una cuadra, cuando se cansó, gritó 'sigamos a ese'. ¿Qué querían que me siguieron tanto? Nota: el héroe de la noche, Horus, mi perro", aseveró el líder social de Barrancabermeja.

Jaime Yesid Vera recientemente fue designado por el presidente Gustavo Petro como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario De La Paz.

