¿Por qué hay tantos puentes festivos en Colombia? La historia de Raimundo Emiliani

Durante décadas, millones de colombianos han disfrutado de los llamados "puentes festivos", jornadas que permiten extender los fines de semana y facilitan los desplazamientos, el turismo y el descanso. Detrás de ese sistema se encuentra una ley creada por una reconocida figura política en la legislación laboral del país: Raimundo Emiliani Román.

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Su nombre es asociado a la Ley 51 de 1983, una norma que reorganizó varios días festivos en Colombia y que popularmente terminó siendo conocida como la "Ley Emiliani". Gracias a esta iniciativa, numerosas celebraciones religiosas y civiles que anteriormente se conmemoraban en fechas fijas comenzaron a trasladarse al lunes siguiente cuando no coincidían con ese día de la semana.

Festividades como el Día de Reyes, San José, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Raza, Todos los Santos, la Independencia de Cartagena, además de celebraciones religiosas como la Ascensión del Señor, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús, empezaron a generar fines de semana largos. "Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos", se lee en la ley.



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¿Quién fue Raimundo Emiliani, el "padre de los puentes festivos"?

Raimundo Emiliani Román nació en Cartagena en 1914, en una familia reconocida de la región Caribe. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y desde muy joven inició su participación en la política, convirtiéndose en uno de los dirigentes conservadores más visibles de su generación.



A lo largo de varias décadas ocupó diferentes cargos públicos: fue congresista, ministro, diplomático y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Su carrera estuvo estrechamente ligada al Partido Conservador y a las ideas del expresidente Laureano Gómez, corriente política con la que mantuvo afinidad durante toda su vida.

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De acuerdo con el diario El Espectador, su paso por el Estado le permitió participar en debates relacionados con asuntos laborales y sociales. De hecho, varios de sus allegados y antiguos colaboradores señalaron que una de sus mayores satisfacciones era haber contribuido a la creación de instituciones y mecanismos de protección para los trabajadores colombianos. Entre los proyectos con los que se le relaciona figuran iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sistema de subsidio familiar, las cajas de compensación y programas de formación para trabajadores.

Emiliani también representó a Colombia en distintos países y ocupó embajadas en naciones como Suiza, Brasil, Uruguay, Cuba y ante la Santa Sede. Paralelamente ejerció la docencia universitaria durante varios años y fue profesor de Derecho Civil y Obligaciones en la Universidad Sergio Arboleda, donde además formó a numerosas generaciones de abogados.

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¿Cuál es el origen de la Ley Emiliani?

A comienzos de la década de los ochenta, Emiliani impulsó una propuesta que buscaba reorganizar el calendario festivo nacional. La idea partía de una preocupación: cuando los festivos caían en mitad de semana, las actividades económicas se interrumpían de manera fragmentada y muchas empresas registraban dificultades para mantener la continuidad de la producción. Al mismo tiempo, los desplazamientos turísticos eran limitados porque ciudadanos contaban con menos tiempo para viajar.

La Ley 51 de 1983 estableció entonces que varias festividades serían trasladadas al lunes siguiente cuando no coincidieran con ese día. El objetivo era concentrar los descansos y generar fines de semana largos. Con el paso de los años, la norma terminó convirtiéndose en una de las leyes más conocidas entre los colombianos, beneficiando a económicas relacionadas con el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio.

Raimundo Emiliani falleció el 2 de octubre de 2005 a los 91 años. No obstante, más de dos décadas después de la expedición de la Ley 51 de 1983, su nombre continúa presente cada vez que se aproxima un puente festivo o que se crea uno nuevo, como lo es el conocido nuevo festivo que conmemora a la Virgen de Chiquinquirá.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co