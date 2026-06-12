¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño a Bogotá? Ojo a estas recomendaciones

Bogotá comenzó a fortalecer desde ya sus estrategias de preparación frente a los efectos que podría generar la llegada del fenómeno de El Niño, luego de que las autoridades meteorológicas nacionales e internacionales, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), confirmaran el inicio de este evento climático en el océano Pacífico ecuatorial.

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El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las precipitaciones, así como condiciones meteorológicas erráticas. Pero a pesar de ser natural, se suma al clima de un planeta que ya sufre con altas temperaturas debido a la quema de combustibles fósiles. " El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia ", afirmó la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

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El instituto nacional también indicó que "las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya se encuentran presentes en el océano Pacífico ecuatorial. Este comportamiento se presenta cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente y corresponde a un escenario que el sector ambiental venía advirtiendo desde hace varios meses a partir del seguimiento permanente de las condiciones climáticas". (Lea también: Alerta de la ONU sobre desarrollo del fenómeno del Súper Niño: "Amenaza climática urgente")



¿Cuáles serían los riesgos para Bogotá durante los próximos meses?

Uno de los principales desafíos para Bogotá será la reducción de las lluvias, situación que podría impactar tanto el abastecimiento de agua como la conservación de los ecosistemas que rodean la ciudad. La disminución de las precipitaciones favorece el aumento de las temperaturas y la pérdida de humedad en la vegetación, condiciones que incrementan la probabilidad de incendios forestales en zonas como los Cerros Orientales, parques ecológicos y áreas protegidas.

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Además, la Alcaldía de Bogotá advierte que la disminución de los niveles de los embalses puede generar presión sobre los sistemas de suministro hídrico y sobre la generación de energía, teniendo en cuenta que una parte importante de la electricidad del país depende de fuentes hidroeléctricas. Las autoridades también monitorean posibles afectaciones sobre la calidad del aire, especialmente durante los periodos más secos del año.

"Este fenómeno climático, caracterizado por la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas, puede afectar la disponibilidad de recursos hídricos y ejercer una mayor presión sobre el sistema energético. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos que permitan disminuir el consumo eléctrico y contribuir a la estabilidad del servicio", indicó la administración.



Recomendaciones para ahorrar agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá también explicó que los ciudadanos deberán mantener hábitos de ahorro que permitan reducir el consumo diario de agua. Entre las recomendaciones se encuentran:



Limitar el tiempo de las duchas a un máximo de tres minutos.

Cerrar las llaves mientras no se estén utilizando.

Utilizar la lavadora únicamente con cargas completas.

Revisar periódicamente tuberías, llaves y duchas para detectar fugas.

Evitar lavar vehículos con manguera y utilizar baldes.

Recolectar el agua fría que sale mientras se calienta la ducha para reutilizarla.

Regar jardines y plantas con recipientes o atomizadores.

Evitar el lavado frecuente de fachadas y andenes.

Realizar limpieza periódica de tanques de almacenamiento.

Para el sector empresarial e industrial también se recomendó:



Implementar controles de consumo.

Realizar mantenimiento preventivo de redes internas.

Reutilizar aguas grises cuando sea posible.

Promover campañas de ahorro entre trabajadores y usuarios.

¿Cómo hacer un uso eficiente de la energía en Bogotá en El Niño?

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades es el aumento en la demanda energética durante los periodos de altas temperaturas. La disminución de los recursos hídricos puede afectar la generación de energía en algunas regiones del país, por lo que se promueve el consumo responsable en hogares y empresas. Las recomendaciones incluyen:



Apagar las luces en espacios desocupados.

Desconectar cargadores y equipos electrónicos cuando no se utilicen.

Aprovechar la iluminación natural durante el día.

Utilizar de forma eficiente electrodomésticos como neveras y lavadoras.

Evitar mantener aparatos encendidos sin necesidad.

Revisar el estado de las instalaciones eléctricas.

Además de reducir costos en las facturas, estas acciones contribuyen a disminuir la presión sobre el sistema energético nacional.



El Niño podría fortalecerse durante el segundo semestre de 2026

Según información divulgada por el Ideam y respaldada por modelos climáticos internacionales, las condiciones características de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial. Los análisis indican una alta probabilidad de que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante la segunda mitad de 2026 y se mantenga durante los primeros meses de 2027.

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El Ideam señaló que, con base en "los análisis técnicos, existe un 96% de probabilidad de que las condiciones persistan durante noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Además, el consenso de modelos indica un 63% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante ese mismo periodo".

"De concretarse este escenario, podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, de acuerdo con los indicadores que muestran anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial en la región", agregó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co