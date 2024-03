En Colombia, cada día cerca de mil personas denuncian ser víctimas de extorsiones. En el caso más reciente, la Policía en Cundinamarca capturó a un extranjero que, tras ser contratado en una finca, terminó extorsionando y torturando al dueño de la propiedad.



“Mamagüevo, espero que pagues la plata sí o sí, maldito, porque vamos a ir por ti”, esa fue la aterradora amenaza que un empleado contratado para arreglar una finca le hizo a su jefe.

“Decía pertenecer a la organización Tren de Aragua. Este sujeto me exigió la suma de 20 millones de pesos en cambio de no secuestrar a mi familia o matarla. Él me decía en sus mensajes que me iba a matar a mi esposa y mis hijos y los iba a entregar en bandeja”, cuenta la víctima de extorsión en Cundinamarca.

Tras la denuncia y varios meses de investigación, la Policía de Cundinamarca ubicó y capturó a uno de los extorsionistas. El delincuente fue detenido cuando recogía el dinero en Silvania.

“Enviaba información a Venezuela, donde hacían grabaciones de algunos audios para que no conociera su voz y esta persona los tomaba y reenviaba a su víctima para hacer la extorsión”, explicó el coronel Andrés Serna, comandante de la Policía de Cundinamarca.



La extorsión justamente deja más de mil víctimas cada mes en Colombia y varios muertos, a pesar de los esfuerzos de la Policía.



“En este momento llevaba más de 1.439 denuncias recibidas. Importante señalar que hay una reducción a nivel nacional del -8%. Cuando nos dan la oportunidad de obtener esa información, es lo que nos permite a nosotros, sobre todo, asesorarlos, orientarlos y hacer ese acompañamiento a esa víctima. Son flagelos que se están presentando, digamos, en casi todo el territorio de América, no es realmente que se haya desbordado el problema y que realmente nosotros no tengamos la capacidad para enfrentarlo, hay que enviarle ese mensaje de tranquilidad a la comunidad”, indicó el coronel Élver Vicente Alfonso, director del Gaula.

Bogotá, Barranquilla y Tuluá, según el Gaula de la Policía, son las ciudades en este momento más afectadas por la extorsión.