Los horrores que perpetró alias Martín Sombra, el 'carcelero de las FARC' que murió en Bogotá

En el Hospital del Tunal de Bogotá, tras sufrir varias patologías, murió el exguerrillero de las Farc Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, quien por décadas fue el encargado de vigilar y trasladar a los secuestrados por esa guerrilla, además de liderar algunos de los operativos más sangrientos de ese grupo criminal. En 2013, cobijado con la Ley de Justicia y Paz del gobierno deÁlvaro Uribe, lo imputaron por al menos siete tomas guerrilleras, 52 secuestros y 282 tomas de rehenes.

'Martín Sombra', quien estaba bajo custodia del Inpec, se encargaba de vigilar y trasladar a los secuestrados políticos de la guerrilla, quienes eran usados por esa organización criminal para hacer canjes por guerrilleros presos y para presionar a los gobiernos entre la década de los 90 y el 2000. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconoció crímenes relacionados con reclutamiento forzado de menores y la instalación de centros de detención clandestinos en la selva.



La historia de alias Martín Sombra

Ely Mejía Mendoza nació en 1938 en La Dorada, Caldas. Según CNN, su madre fue asesinada en 1948 por un grupo de conservadores, tras el crimen del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Por otro lado, su padre para ese entonces ya hacía parte de una de las primeras células guerrilleras de campesinos que se armaron en el departamento del Tolima, y alias Martín Sombra se unió a él cuando tenía solo 10 años.

En los años 60 también asesinaron a su padre. Fue cuando Mejía Mendoza se unió a las filas de las Farc, iniciando una relación muy cercana con Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o 'Tirofijo’, llegando a ser su pupilo y, posteriormente, uno de los máximos jefes de la organización.

Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra. Captura de video.

Los secuestros y atentados de alias Martín Sombra

Algunos de los secuestrados que vigiló fueron: la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el exgobernador del Meta Alan Jara y varios congresistas, además de policías y militares. Entre los secuestrados estaban también tres contratistas estadounidenses, un hecho por el cual, según CNN, una corte de Estados Unidos lo pidió en extradición, que fue negada por laCorte Suprema de Justicia.

'Martín Sombra' también es recordado por liderar varias tomas de territorios en las que secuestraba civiles o soldados que luego eran usados para intentar negociar con el Gobierno. Una de las más recordadas fue la de Mitú, en Vaupés, donde, el 1 de noviembre de 1998, cerca de 1.500 guerrilleros del Bloque Oriental se tomaron durante 72 horas este municipio, en la llamada Operación Marquetalia, que dejó 56 muertos (46 combatientes y 10 civiles) y 61 secuestrados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Aquel días, hacia las 4:45 de la mañana, los disparos y las ráfagas de ametralladora alertaron a los militares en esa zona. Intentaron defenderse, hasta que se vieron acorralados. "El sargento Espinosa, que estaba en la garita, desde donde logró muchas bajas de los guerrilleros, murió en ese ataque. Él nos defendió hasta las 3:30 pm. No recuerdo cuántas horas nos defendimos”, contó el policía retirado César Lasso.

Por otro lado, lideró la toma de El Billar, en el departamento del Meta, en 1998, que dejó como saldo 61 soldados muertos y 43 secuestrados, además de decenas de desaparecidos. "Le tenía miedo a los carros, yo duré un tiempo durmiendo en el piso, en el patio de la casa solo, no me acostumbraba al colchón. Uno sale vuelto un animal, hubo soldados que se fueron por el camino de la droga. Lo que la guerrilla hizo es imperdonable”, dijo una de las víctimas, el soldado veterano Manuel Fernández Meléndez, en entrevista con El Espectador en 2023.

Así 'Martín Sombra' entrenaba y reclutaba a menores

Ante la JEP, alias Martín Sombra también contó detalles escabrosos de lo que fue el reclutamiento de menores en la guerrilla. “Eso no es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad. Mire, yo andaba con 'los Patos', chinos de 13, 14 años”, declaró.

Incluso, ‘Martín Sombra’ relató cómo entrenó a un grupo de 700 menores que hacían parte del campamento conocido como "el barrial", y a otros menores a los que él denominó como "fuerza caníbal". "Por decir, necesito una fuerza selecta, más que los otros, entonces los voy a mandar para Mapiripán... La gente no viene entrenada y le llegó a la prueba, entonces que hay uno para fusilar... ese se muere ya con consejo de guerra. Entonces, usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino un gordo, una gorda o alguno, le mete el cuchillo y se come su pedazo de carne y sigue”, comentó.

Los niños y jóvenes, según contó, eran fundamentales, ya que, según él, tenían mayor energía. “Un joven aprende muy fácil, le gusta, me entiende. En cambio, usted va a llevar a una persona bien destartalada y bien viejos, eso es un problema, se va a agachar y 'ay', el muchacho no, el muchacho es un resorte", indicó.



Las cuentas pendientes con la justicia del exguerrillero

Mejía Mendoza murió con cuentas pendientes ante la justicia. Aunque se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc, fue recapturado en el barrio Molinos de Bogotá en febrero de 2020, señalado de haber participado en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán, que ocurrió en Caquetá en diciembre de 2017.

La JEP, en medio de críticas de las víctimas, quienes reclamaban su expulsión de esa jurisdicción, le mantuvo la comparecencia en 2024, pues determinó que no había elementos que probaran su responsabilidad directa en ese nuevo delito. El exguerrillero enfrentaba ese juicio en libertad luego de vencerse los términos legales de su detención preventiva.

