Los memes que dejaron temblores de este Viernes Santo en Colombia: "Ni en Semana Santa puedo dormir"

En la madrugada de este 18 de abril, Viernes Santo, se presentaron tres sismos en diferentes regiones de Colombia . De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, uno de los temblores ocurrió en Dabeiba, Antioquia, con una magnitud de 2,5 en la escala de Richter. Los otros dos movimientos, con magnitudes de 5,0 y 5,2, se registraron en Los Santos, Santander. Hasta el momento, no se han reportado daños ni consecuencias asociadas a estos eventos. El sismo en Dabeiba tuvo lugar a las 4:46 a. m., mientras que los de Los Santos fueron detectados a las 3:48 a. m. y a las 5:31 a. m., respectivamente.

Tan pronto se sintieron estos eventos naturales, los memes en redes sociales no se hicieron esperar. Desde diferentes ciudades como Bucaramanga, Bogotá o Medellín, quienes lograron sentir este temblor publicaron divertidas imágenes a través de sus cuentas de X. Aquí algunas de las más relevantes:

Los que hemos vivido en Chile y en Bucaramanga cuando tiembla de noche #Temblor pic.twitter.com/DabZd82mUN — Jimmx (@xjimmmy7) April 18, 2025

Otras personas que esperaban dormir durante la Semana Santa también manifestaron, entre el humor, su inconformismo luego de que la serie de sismos que se registraron en Colombia los hubiera dejado sin sueño:

Algunas personas, incluso, se refirieron a la tranquilidad con la que gran parte de los habitantes de Santander suelen afrontar estos momentos de emergencia, pues en este departamento se suelen presentar eventos sísmicos moderados de manera reiterada.

Acabó de Temblar con epicentro en Santander, se sintió en Boyacá.



Santandereanos cuando hay un #Temblor // El resto de Colombia pic.twitter.com/SD9SnSAOah — Serris 🌀 (@datoatipico) April 18, 2025

"Ni en Semana Santa uno puede dormir", escribieron otros usuarios desde sus cuentas de X:

Temblor en Colombia durante este Viernes Santo: ¿Dónde se sintió?

A través de redes sociales, cientos de usuarios reportaron la actividad sísmica e incluso compartieron memes, tomándose con humor lo sentido durante la madrugada de este día santo para el catolicismo. Las zonas en donde se lograron sentir los temblores, además de los municipios cercanos a sus respectivos epicentros, fueron:



Medellín, Antioquia.

Bucaramanga, Santander.

Floridablanca, Santander.

Bogotá, Cundinamarca.

Girardot, Cundinamarca.

Piedecuesta, Santander.

Sogamoso, Boyacá.

Tunja, Boyacá.

Cúcuta, Norte de Santander.

Ibagué, Tolima.

Zipaquirá, Cundinamarca.

¿Es posible anticipar un terremoto en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), actualmente no es viable prever un sismo con precisión. Aunque es factible observar las zonas con actividad sísmica y hacer un seguimiento en tiempo real, la ciencia aún no cuenta con la capacidad de determinar con exactitud el momento y el lugar en que ocurrirá un temblor. El SGC opera una red de vigilancia que abarca todo el país, y mediante esta infraestructura recopila información sísmica que se transmite por satélite hasta su sede central en Bogotá. Estos datos son analizados por expertos para identificar patrones y emitir alertas tempranas, aunque esto no implica una predicción exacta del evento sísmico.



¿Por qué los teléfonos Android emiten alertas sísmicas si no se pueden anticipar los temblores?

Aunque no es posible saber con certeza cuándo ocurrirá un terremoto, los dispositivos Android cuentan con una tecnología sofisticada que les permite detectar movimientos sísmicos y alertar a los usuarios de forma temprana. Este sistema funciona gracias a una red de sensores y acelerómetros instalados en los propios teléfonos, capaces de registrar vibraciones asociadas a un sismo.

Cuando varios dispositivos en la misma zona captan estas vibraciones, envían la información a un servidor central. Allí, los datos se analizan para determinar si se está desarrollando un evento sísmico. Si se confirma, el sistema emite una alerta a los usuarios cercanos, dándoles valiosos segundos para actuar antes de que lleguen las ondas más fuertes. Aunque esta tecnología no puede predecir un temblor, sí brinda una ventaja importante al facilitar una reacción rápida ante el peligro inminente.



¿Cuánto puede durar un temblor en Colombia?

La duración de un sismo puede variar ampliamente dependiendo de diversos elementos. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), factores como la magnitud del evento, la profundidad del epicentro, la distancia al punto de origen, el tipo de suelo y hasta la densidad poblacional influyen en cuánto tiempo se siente el movimiento.

En la mayoría de los casos, las personas perciben el temblor solo por algunos segundos, aunque la intensidad y el miedo pueden hacer que parezca más largo. La duración también puede cambiar dependiendo de qué tan lejos se esté del epicentro, el tipo de terreno en la zona y la resistencia de las construcciones.

Desde el punto de vista instrumental, es decir, lo que registran los sismógrafos, un terremoto puede extenderse durante varios minutos. Estos instrumentos miden y registran con precisión cómo se propagan las ondas sísmicas desde el epicentro, lo cual es clave para los científicos al momento de estudiar el evento. El deslizamiento de la falla que genera el temblor generalmente solo dura unos segundos, pero ese breve movimiento libera suficiente energía como para provocar vibraciones que se sienten a grandes distancias.

En resumen, un sismo en Colombia puede sentirse solo por unos instantes o extenderse por más tiempo según diversos factores. Cada terremoto es distinto, y su duración depende tanto de sus características físicas como de las condiciones del entorno.