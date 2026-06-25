Los últimos posteos de Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, antes de ser capturado en Atlántico

Una sorpresa ha sido para los habitantes de Puerto Colombia, Atlántico, y los seguidores de Diomedes Díaz, conocer que uno de los hijos del cantante recientemente fue capturado por las autoridades junto a varias personas por su presunta participación en delitos como secuestros agravado y tortura.

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El heredero del Cacique de La Junta involucrado en este lío legal es Luis Mariano Díaz, uno de los hijos que el cantante vallenato tuvo con Betsy Liliana González. A diferencia de muchos otros hijos del artista, Luis Mariano no se ha destacado por seguir los pasos de Díaz en el mundo de la música y, en cambio, ha decidido llevar una vida más alejada de la opinión pública, pero ahora es noticia nacional debido a los problemas legales que enfrenta.



Así fue la captura del hijo de Diomedes Díaz

La captura de Luis Mariano Díaz ocurrió el miércoles 24 de junio en el exclusivo barrio de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. El procedimiento fue llevado a cabo en una residencia del lugar y todo el operativo dejó capturados a cinco hombres, entre ellos, el integrante de la dinastía Díaz.

Los nombres de los otros capturados son: Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaños De la Hoz. Díaz se encontrabanen la vivienda que fue allanada por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla a las 4:20 de la mañana de ese día en Puerto Colombia.



Luis Mariano Díaz, aunque no ha captado tanto la atención del ojo público como sus hermanos, se ha hecho reconocido años atrás por algunas diferencias públicas con sus hermanos y su ostentosa boda. Es por eso que ha acumulado una buena parte de seguidores en las plataformas digitales, quienes lograron ver las últimas publicaciones que hizo el hombre antes de ser capturado.

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Según los registros de su cuenta de Instagram, Díaz el día anterior publicó algunas historias en las que, como muchos otros colombianos, disfrutaba en familia del partido de la Selección Colombia contra República Democrática del Congo. Una de las primeras publicaciones que hizo el hombre el día antes de ser capturado fue de su pequeña hija luciendo la camiseta Tricolor. “Bien futbolera, así vacacional”, escribió.

Luego, el hijo de Diomedes Díaz posteó una nueva foto en la que mostró que estaba junto a toda su familia, reunidos viendo el partido que fue a las 9:00 de la noche (hora Colombia). “Vamos, mi Selección”, escribió Luis Díaz en esta nueva publicación y agregó de fondo la famosa canción de Diomedes Díaz para épocas de Mundial, el tema 'Yo soy Mundial'. Ese fue el último posteo que alcanzó hacer el hijo del Cacique de La Junta antes de que las autoridades llegaran a la vivienda y lo capturaran junto a otros sujetos.



¿Por qué delitos capturaron al hijo de Diomedes Díaz?

Según los informes preliminares del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla Luis Díaz y los otros cuatro sujetos fueron capturados por su presunta participación en una estructura vinculada con préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Además, se ha revelado que dentro de la investigación se mencionan delitos relacionados con presuntos hechos de extorsión y secuestro.

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El operativo en contra de la extorsión y el crimen organizado fue adelantado también en Barranquilla y Soledad. Como resultado de estas acciones, tres personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, mientras que otras tres fueron capturadas mediante orden judicial por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los operativos, detalla la Policía Metropolitana, afectan significativamente a las estructuras criminales de "Los Pes" y "Los Costeños". Todavía no se dicho si Díaz es integrante de alguno de estos dos grupos delincuenciales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co