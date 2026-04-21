Él es el nuevo jurado de Yo Me Llamo: colombiano e hijo de Diomedes Díaz

Tras la apertura de las inscripciones para Yo Me Llamo y Yo Me Llamo Mini, se reveló quién será el nuevo jurado que acompañará este año a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni en la mesa. A través de redes sociales se confirmó que esta vez nuevamente será un jurado colombiano el que ocupará la silla del tercer jurado del reality.



¿Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo?

Se trata del cantante vallenato Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, quien ahora ocupará la silla que en las ediciones más recientes del programa fue para el salsero Rey Ruiz. "El gran heredero del folclor llega a #YoMeLlamo para buscar el doble perfecto", se publicó en el perfil oficial del concurso dando la noticia.

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La primicia, además, fue revelada por la misma Amparo Grisales, jurado infaltable en cada edición del concurso de imitación, en una entrevista con Día a Día. "‘Yo me llamo’ es para que ellos vayan a la escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con ‘El Maestro’ y ahora con Elder Dayán... Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues", aseguró la actriz.

¿Quién es Elder Dayán?

Elder Dayán Díaz Rodríguez, nacido en Fundación, Magdalena, es hoy uno de los exponentes más sólidos de la "nueva ola" del vallenato y un heredero fundamental de la dinastía Díaz. Aunque creció con el peso y la responsabilidad de ser hijo del legendario Diomedes Díaz, Elder ha logrado consolidar una identidad propia bajo el pseudónimo de "El Cantor".



Aunque profesionalmente se formó como contador público, esto no lo alejó de su verdadera pasión y su versatilidad vocal y carisma lo han posicionado como un líder natural en el género, logrando conectar tanto con la vieja guardia como con las nuevas audiencias.



Dentro de su trayectoria musical ha trabajado con grandes acordeoneros. Tras sus inicios con Luis Guillermo de la Hoz, su carrera dio un salto definitivo al unirse a Rolando Ochoa, con quien lanzó éxitos generacionales como "Amantes" y "La persona de mi vida". Posteriormente, su unión con Lucas Dangond ha ratificado su vigencia en las listas de popularidad con álbumes como Para Ustedes (2022) y el reciente El Cantor (2024).

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En cuanto a sus reconocimientos, Elder Dayán ha acumulado importantes hitos que avalan su impacto en la industria colombiana. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones en los Premios Luna y los Premios Nuestra Tierra, donde destacó con el título de Mejor Canción Vallenata por "Nací Solo". Además de recibir Discos de Oro digitales por el alto volumen de reproducciones de sus álbumes, uno de sus honores más significativos fue la condecoración con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero, un reconocimiento a su labor como embajador del folclor vallenato y su contribución a la cultura nacional.



¿Hasta cuándo van las inscripciones de Yo Me Llamo?

La convocatoria para Yo Me Llamo y Yo Me Llamo Mini cierra el próximo 26 de abril. Las personas interesadas en participar deben seguir estos pasos dentro de la plataforma oficial del programa.



Ingresar al sitio web oficial del programa (https://www.caracoltv.com/yomellamo) y registrarse con sus nombres y apellidos completos.

Seleccionar la convocatoria a la que quiere inscribirse. Yo Me Llamo es para mayores de 18 años y Yo Me Llamo Mini para niños entre 5 y 13 años.

Indicar cuál es el artista que desea representar en el concurso. También debe mencionar algunas canciones que tenga preparadas para interpretar durante las audiciones.

También debe mencionar algunas canciones que tenga preparadas para interpretar durante las audiciones. Cargar una fotografía del rostro en la que la cara sea visible y no esté cubierta por accesorios como gorras o gafas oscuras. De manera opcional, puede adjuntar una fotografía de cuerpo completo.

Grabar y subir un video de presentación, el cual debe durar máximo un minuto. En él, el aspirante debe decir su nombre completo, explicar por qué eligió a ese artista y contar las razones por las que desea participar en el programa.

En él, el aspirante debe decir su nombre completo, explicar por qué eligió a ese artista y contar las razones por las que desea participar en el programa. Grabar y subir un segundo video que debe durar máximo tres minutos. En este material, el participante debe aparecer interpretando una canción del artista elegido, mostrando su voz y habilidades de imitación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co