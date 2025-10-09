En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, sale en defensa de su hija tras ataque de Dayana Jaimes

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, sale en defensa de su hija tras ataque de Dayana Jaimes

La disputa en redes de Lily Díaz y Dayana Jaimes se hace cada vez más fuerte y la exesposa del Cacique decidió entrar a defender a su hija. Esto dijo.

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Exesposa de Diomedes Díaz
Betsy Liliana González salió en defensa de su hija en pelea con Dayana Jaimes -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad