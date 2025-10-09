Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, sale en defensa de su hija tras ataque de Dayana Jaimes

Sigue creciendo la pelea entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, luego de que la segunda hiciera públicos unos audios comprometedores que le envió la primera llamándola "ridícula", "payasa", "estúpida" y más. Ahora la situación entre ambas mujeres se hace más tensa porque Betsy Liliana González, mamá de Lily, decidió pronunciarse.

'La doctora', como es conocida la mujer que fue esposa de Diomedes Díaz por algunos años y con quien tuvo tres hijos, decidió salir en defensa de su hija, luego de los mensajes que recibió por parte de Dayana Jaimes. González no solo dejó claro que no permitiría que trataran mal a su hija, sino que también le dijo a la viuda de Martín Elías que antes de ser su mujer había sido su amante.



¿Qué dijo la exesposa de Diomedes Díaz?

"Lo que es con Lily es conmigo", escribió Betsy Liliana en una historia de Instagram y agregó que "ahora la que voy a hablar soy yo. Efectivamente, la doctora publicó un mensaje en audio dirigido a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, en el que defiende a su hija Betsy Liliana Días, conocida como 'Lily' Díaz.

"Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo. Tras de que te abren las puertas, mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo", expresó la mujer", expresó la mujer en un audio que se difundió en redes sociales.



González continuó con su mensaje insistiendo en que Jaimes sí fue amante de Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz y padre de sus tres hijos. Además, le recalcó que, según ella, también fue la amante de Martín Elías. "Así como se lo quitaste a Lilianita, también recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?".

¿Por qué están peleando Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Según explicó Betsy Liliana Díaz en sus historias de Instagram, Dayana Jaimes intentó contactarla porque estaba muy "enfadada", luego de que en una publicación que hizo en su cuenta de X, varios usuarios le respondieran trayendo a la conversación su romance con Evelio. Al no recibir respuesta le envió unos audios a su WhatsApp.



"Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre. Yo si hubiera querido le salgo preñada a Evelio hace años", le dice Jaimes a Díaz en uno de los audios. En otro le dice que "yo siempre -duélate a ti, al que sea- seré la viuda de Martín Elías Díaz Acosta y tú eres a la que dejaron por una moza".

Por su parte, la viuda de Martín Elías, en un video señaló que emprenderá acciones legales por la filtración de su número de teléfono, pues ha recibido incontables mensajes y llamadas amenazantes, por lo que teme por su seguridad. "Yo todo se lo dejo a Dios, en algún momento la verdad saldrá a la luz. No me arrepiento de nada de lo que dije porque ya era algo que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo".

Con respecto a la demanda también se refirió Betsy Liliana González en su mensaje a Dayana Jaimes. "Y por la denuncia no mi vida porque estamos preparados para lo que tú quieras poner y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda. Métete conmigo, por eso es que yo no hago ningún mal comentario en las redes de nadie".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

