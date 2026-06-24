Video | Así celebró Shakira la victoria de la Selección Colombia frente a RD Congo

La Selección Colombia consiguió una nueva victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K. El resultado permitió al conjunto nacional mantenerse en el primer lugar de la zona y asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo. La clasificación fue celebrada por miles de aficionados dentro y fuera del país, incluida la cantante Shakira, quien compartió su reacción en redes sociales tras el triunfo de la Tricolor.

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Durante gran parte del partido, el combinado africano logró contener los intentos ofensivos de Colombia gracias a una destacada actuación de su arquero, Lionel M’Pasi, quien intervino en varias oportunidades para evitar la caída de su arco. Sin embargo, la insistencia del conjunto colombiano encontró recompensa en el minuto 76: Daniel Muñoz apareció nuevamente como protagonista para marcar el único gol del compromiso, resultado suficiente para sellar una victoria clave en las aspiraciones mundialistas del equipo.

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Shakira celebró el triunfo colombiano desde el camerino

La victoria también generó reacciones fuera de las canchas y una de las más comentadas fue la de la cantante colombiana Shakira, quien actualmente se encuentra vinculada a diferentes actividades relacionadas con el Mundial gracias a su hit 'Dai Dai', que ahora tiene una versión en español. A través de sus historias de Instagram, la artista compartió un video grabado en un camerino minutos después de finalizar el encuentro.



shakira celebrando el triunfo de colombia en el backstage de su tour 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/eW4OpHH62x — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 🇨🇴 (@hey_timor) June 24, 2026

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En las imágenes se observa a la barranquillera celebrando junto a miembros de su equipo de trabajo mientras expresa su emoción por el resultado conseguido por la Selección Colombia. "Acaba de ganar Colombia", expresó entre celebraciones la cantante. Durante las últimas semanas, Shakira ha seguido de cerca el desarrollo del campeonato y ha compartido diversos contenidos relacionados con el torneo, incluyendo mensajes de respaldo a jugadores como Luis Díaz y Messi.

Con el boleto asegurado para la siguiente instancia, la Selección Colombia centrará ahora su atención en el último compromiso de la fase de grupos. El próximo 27 de junio, el conjunto nacional enfrentará a Portugal en un partido que servirá para definir posiciones dentro del Grupo K y medir fuerzas ante una de las selecciones más reconocidas del fútbol internacional.

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El encuentro también tendrá un atractivo adicional por la presencia de Cristiano Ronaldo, figura histórica del fútbol portugués y uno de los jugadores más seguidos del torneo. Y aunque la clasificación ya está garantizada, el cuerpo técnico colombiano buscará cerrar la fase de grupos con un resultado positivo que permita llegar con confianza a las rondas de eliminación directa.



Nestor Lorenzo habla sobre la victoria de Colombia contra RD Congo

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se pronunció tras la victoria 1 - 0 de la Tricolor sobre la República Democrática del Congo. El seleccinador mencionó que "los muchachos hicieron un partidazo, se mataron en la cancha y siguieron el plan", expresó el entrenador argentino, para quién el único reparo al partido de hoy en Guadalajara radica en que sus pupilos no sacaron mayor diferencia.

"Los partidos son así", agregó el técnico argentino tras elogiar el desempeño de los Leopardos, y añadió que los congoleños "nos complicaron un poco con los centros sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos".

Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos. Su rival de hoy, con un punto, se medirá con Uzbekistán, que ha saldado con derrotas sus dos salidas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co