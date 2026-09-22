Presidente De la Espriella ordena la militarización de Santa Marta en medio de paro armado

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer este 22 de septiembre que ordenó a la Fuerza Pública que Santa Marta, la capital del Magdalena, sea militarizada, al igual que solicitó el fortalecimiento de la presencia de uniformados de la Policía Nacional. La orden ocurre a vísperas de que el jefe de Estado viaje hasta la ciudad para "liderar las acciones del Gobierno" en el contexto del paro armado que persiste en esta región. Este anuncio se da poco después de que se diera de baja al segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), alias El Cholo, que ocurrió en medio de un operativo en Magdalena. Este mismo mes también fueron dados de baja el cabecilla alias "Bendito Menor" y su pareja "La Bebecita", en un operativo ejecutado en Riohacha, La Guajira.

Y es que tras el operativo que dio de baja a "El Cholo" y a otros seis presuntos integrantes de las ACSN, la estructura criminal supuestamente anunció un paro armado de 48 horas en el departamento mediante un comunicado que ordenaba que se cerraran los locales. Aunque la veracidad del documento no ha sido verificada, muchas personas en Magdalena y La Guajira clausuraron por hoy sus negocios. El experto y líder social, Lerber Dimas Vásquez, indicó en una publicación de sus redes sociales que en Santa Marta estaban registrándose "operativos en motos (...) verificando el cerramiento".

"Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta", dijo el mandatario en sus redes sociales. De acuerdo con el balance de De la Espriella, en Santa Marta fueron capturados tres presuntos integrantes de la estructura, mientras que en Riohacha se efectuaron dos detenciones. "Vamos por todos los demás", aseguró.



En Riohacha se presentó un ataque contra un supermercado de la cadena de Tiendas Ara. El hecho se registró sobre la Troncal del Caribe —corredor vial que conecta la capital de La Guajira con Santa Marta— en el sector de Las Tunas. Varios sujetos llegaron al establecimiento y dispararon contra la fachada. El hecho ocasionó que los locales de alrededor cerraran sus comercios: hoteles, peluquerías, restaurantes y droguerías cedieron al terror que genera esta escalada de violencia en el territorio. Asimismo, en el corregimiento de Mingueo (municipio de Dibulla) hubo instituciones educativas que no dieron clases este martes o suspendieron la jornada para sacar a los estudiantes.



Detalles sobre el despliegue de la Fuerza Pública en Santa Marta

Según la información brindada por el presidente, la instrucción que se le dio a los miembros de la Fuerza Pública es que blinden la región, recuperen el control territorial y empleen "todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley". El jefe de Estado, por su parte, viajará hasta Santa Marta para liderar las acciones del Gobierno nacional desde allá y "respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales".

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"Aquí el que no se someta será dado de baja, y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar", afirmó De la Espriella, al mismo tiempo que reiteró que Santa Marta será blindada y defendida.

María Paula Rodríguez Rozo

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