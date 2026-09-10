Madre de 4 hijos fue asesinada en Cartagena cuando estaba sentada frente a su casa: esto se sabe

Yuranis Villa Vásquez estaba en el frente de su casa, en medio del calor de Cartagena en la mañana, cuando las balas la impactaron. El estruendo del disparo alarmó a los habitantes del barrio Chiquinquirá, por la calle del Cacho, a las 9:15 de la mañana del pasado 6 de septiembre. Yuranis resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. A pesar de llegar con vida, dos días después murió en horas de la madrugada. La víctima de este atentado era madre de cuatro niños que hoy quedan huérfanos.



Los medios locales identificaron a Yuranis Villa como una mujer de 42 años que vendía almuerzos a la comunidad para salir adelante. Según El Universal, una sopa de mondongo se cocinaba al fuego cuando Yuranis fue víctima de este hecho. La madre de Villa le dijo a este medio que una de las balas impactó a la mujer en el pecho. Lo usual era ver a Yuranis sentada en el callejón que se conocía como la calle de El Cacho para vender sus delicias culinarias a diario. La mujer cuenta que ella y su hija estaban en la vivienda cuando llegó el sicario a sembrar el terror.

Para ellas solo era un día más. Yuranis se había levantado bien temprano, como era costumbre, para iniciar la cocción de los almuerzos. A las 9 de la mañana, llegó el hombre armado que empezó a disparar. Según la mamá, el delincuente le gritó a ella que se apartara de su camino o “también llevaba”.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, la mujer fue atacada por un sicario que se trasladaba como parrillero en una motocicleta. Yuranis fue trasladada en una moto hasta un hospital de la zona, donde fue internada. Todavía hay muchas versiones alrededor del asesinato, pero ya descartaron que esto se trate de un hecho relacionado con alguna extorsión, ya que no hay denuncias al respecto.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co