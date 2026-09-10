Niña y mujer fueron halladas sin vida dentro de un carro en Vía al Llano: conductor fue capturado

En las últimas horas, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el kilómetro 17+400 en la Vía al Llano, en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca. Las investigaciones giran en torno a un posible crimen, pues los cadáveres se encontraban al interior de un vehículo. La Policía de Tránsito y Transporte de Carretera retuvo al conductor de dicho carro luego de que hiciera caso omiso a la parada de un agente.

Detalles del hallazgo de dos cuerpos en Vía al Llano

Al parecer, este conductor iba con rumbo al municipio de Villavicencio; cuando lo retuvieron se bajó del vehículo y cuando la Policía lo verificó se encontró con los dos cuerpos sin vida, los cuales corresponderían a los de una menor de 10 años y una mujer adulta, quien sería la madrastra de la niña. Las autoridades investigan si la niña y la mujer fueron asesinadas y cómo ocurrieron los hechos.

#OjoDeLaNoche



• Hallaron dos cuerpos dentro de un vehículo en Chipaque, Cundinamarca.

• Pánico en estación de Policía de Kennedy.

• Menor fue abandonado frente a una vivienda.

• Acto de intolerancia entre dos conductores en Bogotá.



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El conductor del vehículo fue capturado por la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades. Este procedimiento generó un enorme trancón que duró hasta la 1:00 de la mañana de este jueves.



Coviandina, concesionaria de la Vía al Llano, informó a las 10:08 de la noche del miércoles que “autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial. Personal de la Unidad de Criminalística adelanta las acciones para lograr normalizar en el menor tiempo posible”.



¿Cómo denunciar violencia contra la mujer?

La denuncia de la violencia contra la mujer y del maltrato infantil en Colombia es un mecanismo fundamental para proteger la vida, la integridad y los derechos de las víctimas. Cualquier persona que conozca o presencie una situación de violencia puede reportarla, incluso si no es la víctima directa.



Cuando una mujer sufre violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier otra forma de agresión, puede solicitar orientación a través de la Línea 155, disponible las 24 horas del día en todo el país. Este servicio brinda información sobre derechos, rutas de atención, apoyo jurídico y acceso a servicios de salud. En situaciones de peligro inmediato, se recomienda comunicarse con la línea de emergencias 123 para obtener protección urgente. Además, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o las Comisarías de Familia, entidades facultadas para iniciar las acciones de protección correspondientes.

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En los casos de maltrato infantil, abuso sexual, abandono, explotación o cualquier vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta línea gratuita recibe denuncias, orienta a las personas y coordina la intervención de las autoridades competentes para proteger a los menores afectados. Asimismo, cuenta con profesionales especializados que evalúan cada caso y activan las rutas de atención necesarias.

Al momento de denunciar, es importante aportar información como nombres, dirección, descripción de los hechos, fechas y cualquier evidencia disponible. Sin embargo, la falta de pruebas no impide presentar el reporte. Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar y adoptar medidas de protección cuando exista riesgo para la víctima.

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Denunciar es un acto de responsabilidad social que contribuye a prevenir nuevas agresiones, garantizar el acceso a la justicia y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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