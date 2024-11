Mamá de Juan Felipe Rincón responde a hipótesis de que arma del escolta fue la única que se activó

"Para mí es una mentira": así, contundente, respondió Dina Morales sobre la hipótesis que plantea que la única arma con poder para disparar en la escena donde fue asesinado su hijo Juan Felipe Rincón era la del escolta del joven, la del señor Sergio Rico, integrante de la Policía Nacional.

"Mientras eso no se verifique, mientras esta parte probatoria sea cien por ciento establecida, para mí seguirá siendo una hipótesis y una mentira", recalcó la madre del joven de 21 años, ultimado con un tiro en el tórax la mañana del 24 de noviembre en el barrio Quiroga, sur de Bogotá.

Y es que, según Saúl León, abogado de Andrés Camilo Sotelo Torres, sospechoso de haberle disparado a Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía, general William Rincón, la única arma que podía activarse era justamente la del escolta del joven de 21 años.

El defensor sostuvo en Noticias Caracol en vivo que un reporte “certifica que, si bien es cierto que existieron dos armas en la escena, se ha acreditado que solamente un arma de fuego era apta para disparar. Es el arma tipo pistola y es el arma correspondiente al escolta del joven que ha fallecido. Con esto la investigación toma un giro bastante amplio”.

"Andrés Camilo Sotelo jamás usó un arma de fuego"

Agregó el jurista que Sotelo Torres “estuvo en el lugar de los hechos, estuvo implicado en una riña, pero jamás en el uso de un arma de fuego y tampoco en causarle la muerte" a Juan Felipe Rincón. Y concluyó que “hay una testigo presencial que señala que estaba en un forcejeo con el joven fallecido y que es en ese momento, cuando presuntamente el escolta le va a disparar a ella, ella se quita y ve cómo dispara en contra de su propio protegido, quien camina dos o tres pasos, cae y fallece en el lugar de los hechos”.

Sin embargo, Dina Morales resaltó este jueves en entrevista con Noticias Caracol que confía plenamente en el guardaespaldas y que el culpable puede ser otro, no él. "Yo me tranquilizaba porque (Juan Felipe) siempre estaba con Sergio Rico y sentía que estaba protegido. Siempre me lo cuidó, siempre estuvo ahí".

"Juan Felipe Rincón no peleaba"

Lo que se sabe hasta este instante es que supuestamente Juan Felipe Rincón tenía una relación hacía meses con una menor de unos 15 años y que el día de su deceso, al parecer, había citado a una niña de 8 años en el Quiroga. De acuerdo con esa teoría, familiares y conocidos de esta infante lo encararon y se desató una pelea, en la que habría intervenido el escolta que tenía el joven por ser hijo del inspector de la Policía Nacional. En el lugar, según los videos, se ve otra arma empuñada por una tercera persona: se trataría de Andrés Camilo Sotelo Torres.

Al respecto, Dina Morales manifestó: "Si ellos dicen que lo querían confrontar, a mí me parece que eso es mentira, porque si yo voy a confrontar a alguien, por más rabia que tenga, no me voy armada. Mi hijo llegó solo. Habían tres tipos y dos mujeres. ¿Por qué necesitar un arma? No más uno solo se pudo haber encargado, porque mi hijo no peleaba. Mi hijo no tenía ninguna experiencia en defenderse, porque nunca había pasado por una situación de esas. Para mí todo esto es una mentira, a mi hijo le pusieron una trampa. ¿Con qué fin? No lo sé".

Y subrayó: "Pero si mi hijo realmente estaba haciendo lo que esta gente dice, ¿por qué no acudir a la Fiscalía o por qué no lo denunciaron? O en su defecto, digamos que lo citaron porque se lo iban a entregar a la Policía, ¿por qué no estaba ahí la Policía? A mi hijo no lo iban a confrontar, ahí hay algo más. Mi hijo no tiene antecedentes, pero si miramos este señor Sotelo, ¿qué antecedente tiene? Y estaba libre".

La necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirma que Juan Felipe Rincón recibió un impacto, pero los forenses no pudieron encontrar la bala. Esta, al parecer, tampoco estaba en la escena del crimen. A ello se suma que, de acuerdo con las autoridades, ninguna de las dos armas involucradas en el caso -la del escolta y la del otro sujeto- había sido registrada oficialmente. Una es la que portaba Sergio Rico, marca SIG Sauer 9 milímetros, y la otra es un revólver Smith and Wesson calibre 4.5 milímetros, el cual fue entregado por la hermana de Sotelo Torres. Por ahora, entonces, son más las preguntas que las respuestas sobre el extraño asesinato del hijo del inspector de la Policía Nacional.