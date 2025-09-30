En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mapa de Antioquia podría cambiar tal como se conoce en Colombia; estas son las razones

Mapa de Antioquia podría cambiar tal como se conoce en Colombia; estas son las razones

Una demanda ante el Consejo de Estado podría ser estudiadas próximamente al pretender conseguir la anulación de un mapa del departamento de Antioquia que fue publicado por el IGAC en 2017.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 30 de sept, 2025
Mapa de Antioquia podría cambiar.jpg
Al Consejo de Estado han llegado dos demandas que podrían hacerle un ajuste a este mapa. -
Foto: Colprensa, Gobernación de Antioquia y Getty Images

