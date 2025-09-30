Mapa de Antioquia podría cambiar tal como se conoce en Colombia; estas son las razones

Una demanda ha llegado ante el Consejo de Estado y podría ser estudiadas próximamente, pues pretende conseguir la anulación del mapa del departamento de Antioquia que se conoce actualmente. Esto, debido a que, tal como lo explica la petición dicha representación geográfica estaría incorporando territorios ajenos, al incluir algunos municipios que pertenecen al sur de Córdoba.

En entrevista con Caracol Radio, el abogado William Quintero Villarreal dio a conocer que en 2017 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) publicó el mapa oficial de Antioquia en el cual incorporó a otros territorios que no pertenecen al departamento. Según Quintero, esto sería una inclusión ilegal que no tiene en cuenta los procesos de delimitación correspondiente ni las aprobaciones. En otras palabras, con estas demandas se expone que, al parecer, el mapa estaría alterando los límites departamentales fijados políticamente.

Villarreal le dijo al medio citado que los municipios afectados que pertenecen a Córdoba y no a Antioquia son Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta, los cuales, según él, aparecerían en el mapa de Antioquia como si hiciera aparte de esta división. Ante esto, el abogado dijo al medio citado que el mapa "fue expedido en el año 2017 con falsa motivación por cuanto no es el reflejo de la realidad histórica y jurídica".



El demandante también agregó a la cadena radial que esta inclusión sin respaldo estaría afectando la administración regional y la correspondiente delimitación, situación que podría desembocar en mayores conflictos y cierta incertidumbre en las zonas afectadas. Es necesario tener en cuenta que el Congreso es el único organismo que cuenta con la competencia de delimitar territorios, ajustarlos o crear nuevos departamentos, acorde con el articulo 297 de la Constitución Política de Colombia.

También existe otra demanda que se enfoca más hacia el departamento del Chocó: según esta, el mismo mapa de 2017 le otorgaba al Chocó municipios de esta división político-administrativa. Los municipios de Antioquia que se incluyen en territorio chocoano con esta representación geográfica son Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo. Sin embargo, en torno a estos municipios ya ha habido una decisión respecto a su pertenencia a uno u otro departamento. De hecho, en 2023 Belén de Bajirá celebró su referendo para definir su autonomía como territorio del Chocó.

